Jeep підготував "історичну" модифікацію Gladiator

Американська компанія Jeep підготувала нову версію свого пікапа Gladiator в честь родоначальника марки – армійського всюдихода Willys.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Раніше компанія вже поповнила аналогічною версією сімейство свого культового позашляховика Wrangler. Автомобіль відрізняється оригінальним забарвленням, елементами декору і багатою комплектацією.

2021 Jeep Gladiator Willys media.fcanorthamerica.com

Jeep Gladiator Willys відрізняється чорним глянсовим облицюванням радіатора, чорними 17-дюймовими легкосплавними дисками з позашляховими шинами діаметром 32 дюйми, чорними підніжками, а також фірмовими декалями на капоті і відкидному борту. Крім того, автомобіль отримав посилену підвіску від версії Rubicon і задній диференціал, що блокується.

Новинка буде оснащуватися виключно бензиновим 3,6-літровим мотором Pentastar V6 (289 к.с., 353 Нм), який працює в парі з 6-ступінчастою "механікою" або опціонним 8-ступінчастим "автоматом".

2021 Jeep Gladiator Willys media.fcanorthamerica.com

Замовлення на Jeep Gladiator Willys вже приймаються дилерами в США. Вартість новинки починається з позначки $35265.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Jeep розповіла о новітньому позашляховику Grand Wagoneer.