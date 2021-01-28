Jaguar відродить гоночну модель 50-х років

Британська компанія Jaguar продовжує балувати своїх шанувальників копіями легендарних моделей минулих років. Черговим подарунком стане гоночна модель C-Type.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Модель C-Type має стійкий попит у шанувальників бренду та колекціонерів автомобільної старовини. Окремі екземпляри оригінальної моделі оцінюються семи- та навіть восьмизначними сумами. Настільки висока ціна пояснюється малим тиражем моделі, яка була випущена у кількості всього 53 штук.

Jaguar C-Type Works Lightweight, що фінішував 4-м у Ле-Мане у 1953 році, був проданий за астрономічну суму $13,2 млн rmsothebys.com

Крім того, у світі існує кілька фірм, які виробляють копії цієї моделі, яка перемагала у Ле-Мані у 1951 та 1953 роках. У компанії Jaguar вирішили трохи підзаробити на своєму спортивному минулому та мають намір наступного року запропонувати покупцям 8 примірників родстера, що точно повторює легендарного предка.

Jaguar C-Type перемагав у Ле-Мані у 1951 та 1953 роках media.jaguar.com

Кожен автомобіль буде виготовлений вручну майстрами фірмового підрозділу Classis Works, який розташований у Ковентрі. Під час створення використовуватимуть технічну документацію з архіву компанії та сучасні комп'ютерні технології. Кожен з 8 автомобілів буде повторювати вигляд машини, яка перемагала у Ле-Мані.

Автомобілі будуть виготовлені вручну фірмовим підрозділом Classis Works media.jaguar.com

Кожен автомобіль буде повторювати вигляд машини, яка перемагала у Ле-Мані. media.jaguar.com

Тираж становитиме всього 8 екземплярів media.jaguar.com

На всіх колесах будуть встановлені дискові гальма, які вперше використали на гоночних C-Type в 1952 році. media.jaguar.com

Під капотом моделі буде розташовуватися 3,4-літровий рядний 6-циліндровий двигун з трьома карбюраторами Weber, який розвиває потужність 220 к.с. А на всіх колесах будуть встановлені дискові гальма, які вперше використали на гоночних C-Type в 1952 році.

Під капотом буде розташовуватися 3,4-літровий рядний 6-циліндровий мотор, який розвиває потужність 220 к.с. media.jaguar.com

З нагоди запуску моделі у серію Jaguar створив онлайн-конфігуратор, який допоможе ентузіастам вибрати один з 12 кольорів кузова, 8 варіантів оздоблення салону, а також додатковий декор.

Салон Jaguar C-Type media.jaguar.com

Також Jaguar пропонує сертифіковані FIA ремені безпеки та захисну дугу, яка захищає водія, якщо машина перекинеться. З такими елементами на автомобілі можна буде брати участь у історичних гонках.

Приладова панель Jaguar C-Type media.jaguar.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jaguar підготувала для своїх фанів ексклюзивну серію E-Type, а любителям швидкості адресований новий кросовер F-Pace SVR.