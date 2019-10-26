Jaguar створив 1000-сильний електрокар для геймерів

Jaguar представив в Tокіо віртуальний гіперкар на електротязі.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Футуристичний електромобіль Jaguar Vision Gran Turismo Coupе стане останнім болідом для Vision Gran Turismo. Творці черпали натхнення в образах класичних спорткарів британського бренду. А технічною основою послужили гоночні Jaguar I-Type 4 Formula E і I-Pace eTrophy.

Віртуальний гіперкар отримав в своє розпорядження три компактних електромотора. Один обертає передні колеса, а ще два – задні. Сумарна потужність такого "тріо" досягає 750 кВт (1020 к.с.), а крутний момент становить 1200 Нм. Завдяки цьому на розгін до першої "сотні" Jaguar Vision Gran Turismo Coupе потрібно менше 2 секунд. а максимальна швидкість – 322 км / ч.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Новини Porsche випускатиме летючі суперкари

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Віртуальний електрокар створений з легких матеріалів, а жорсткий монокок виконаний з карбону і алюмінієвих сплавів. За рахунок цього маса авто становить всього 1400 кг, яка розподілена між осями в ідеальній пропорції 50/50.

У боліді є система штучного інтелекту KITT-E. Вона забезпечить пілота всією необхідною інформацією в різних форматах, включаючи тривимірні карти. Унікальний звук Vision GT Coupе створений на основі записів гоночного D-Type, зроблених в 1957 році на трасі у Ле-Мані.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Болід Jaguar Vision GT буде доступний для скачування в GTS для Sony PlayStation 4 в кінці листопада, а вперше він вийде на віртуальну трасу на змаганнях геймерів Sony Gran Turismo World Tour на Токійському автосалоні.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe media.jaguar.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо компанія Toyota побудувала технопарк майбутнього.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!