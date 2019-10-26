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26 жовтня • оновлено в 11:11
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Jaguar створив 1000-сильний електрокар для геймерів

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Jaguar представив в Tокіо віртуальний гіперкар на електротязі.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Футуристичний електромобіль Jaguar Vision Gran Turismo Coupе стане останнім болідом для Vision Gran Turismo. Творці черпали натхнення в образах класичних спорткарів британського бренду. А технічною основою послужили гоночні Jaguar I-Type 4 Formula E і I-Pace eTrophy.

Віртуальний гіперкар отримав в своє розпорядження три компактних електромотора. Один обертає передні колеса, а ще два – задні. Сумарна потужність такого "тріо" досягає 750 кВт (1020 к.с.), а крутний момент становить 1200 Нм. Завдяки цьому на розгін до першої "сотні" Jaguar Vision Gran Turismo Coupе потрібно менше 2 секунд. а максимальна швидкість – 322 км / ч.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

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Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Віртуальний електрокар створений з легких матеріалів, а жорсткий монокок виконаний з карбону і алюмінієвих сплавів. За рахунок цього маса авто становить всього 1400 кг, яка розподілена між осями в ідеальній пропорції 50/50.

У боліді є система штучного інтелекту KITT-E. Вона забезпечить пілота всією необхідною інформацією в різних форматах, включаючи тривимірні карти. Унікальний звук Vision GT Coupе створений на основі записів гоночного D-Type, зроблених в 1957 році на трасі у Ле-Мані.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Болід Jaguar Vision GT буде доступний для скачування в GTS для Sony PlayStation 4 в кінці листопада, а вперше він вийде на віртуальну трасу на змаганнях геймерів Sony Gran Turismo World Tour на Токійському автосалоні.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe

media.jaguar.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо компанія Toyota побудувала технопарк майбутнього.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія Токіо
Теги
Jaguar Sony PlayStation
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