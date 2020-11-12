Jaguar презентував оновлений кросовер E-Pace

Британська компанія Jaguar представила оновлений кросовер E-Pace.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль хизується оновленим зовнішнім виглядом та інтер'єром, новою лінійкою силових агрегатів, включаючи плагін-гібрид, а також сучасною інформаційно-розважальною системою Pivi Pro.

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Зовні впізнати новинку можливо за видозміненим облицюванням радіатора, а нові бічні повітрозабірники прикрашає емблема у вигляді стрибаючого ягуара. Автомобіль отримав нові повністю світлодіодні адаптивні фари з ДХО у вигляді "подвійної J". Ззаду кросовер прикрашають світлодіодні ліхтарі та нові елементи декору.

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Дизайн інтер'єру повністю змінився. По центру торпеди розташувався 11,4-дюймовий сенсорний HD-дисплей із вигнутого скла. З його допомогою здійснюється управління новою інформаційно-розважальною системою Pivi Pro. Новий перемикач Drive Selector став нижче і ширше, а його верхня частина прикрашена шкіряною вставкою зі строчкою у стилі "м'ячі для крикету".

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Салон багато прикрашений деталями з полірованого алюмінію, а нове спортивне кермо нагадує про родинну модель I-Pace. Підголівники отримали декоративне тиснення у вигляді стрибаючого ягуара, а написи Est.1935 Jaguar Coventry нагадують про славну історію бренду.

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Для новинки підготували широку гаму сучасних високопродуктивних моторів. Шанувальникам дизельних машин адресована 2-літрова "четвірка" запропонована в двох варіантах потужності 163 і 204 к.с. Обидві версії також забезпечені 9-ступеневим "автоматом", повним приводом і гібридною технологією MHEV.

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Бензинові турбомотори представлені 2-літровою "четвіркою", потужністю 200, 249 і 300 к.с. У будь-якому з варіантів вони працюють у тісній взаємодії з 9-ступеневим "автоматом", повним приводом і гібридною технологією MHEV. Топова 300-сильна версія 300 Sport розганяється до першої "сотні" за 6,9 секунди.

2021 Jaguar E-Pace media.jaguar.com

Крім того, Jaguar E-Pace може оснащуватися 160-сильним 1,5-літровим 3-циліндровим мотором, 8-ступінчастою АКП, системою MHEV і переднім приводом.

Для любителів повноцінних гібридів компанія пропонує Jaguar E-Pace із силовим агрегатом P300e. Він поєднує 1,5-літровий 3-циліндровий бензиновий двигун Ingenium потужністю 200 л. с., 80-кіловатний (190 к.с.) електромотор, який приводить задню пару коліс і батарею на 15 кВтг. На електротязі кросовер здатний подолати до 55 км. Jaguar E-Pace P300e прискорюється від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди, а комбінована витрата палива не перевищує 2 л/100 км за циклом WLTP.

2021 Jaguar E-Pace P300e media.jaguar.com

Більшість моделей оснащені інтелектуальною системою повного приводу від Jaguar. Вона не тільки автоматично розподіляє крутний момент між передніми і задніми колесами, але і вперше може самостійно відключати задній міст, відправляючи весь момент до передніх коліс.

На версії E-Pace 300 Sport використовується "просунута" система повного приводу Active Driveline другого покоління. Завдяки двом незалежним електронноуправляємим муфтам на задньому мосту, система дозволяє направляти до 100% крутного моменту на будь-який із задніх коліс.

2021 Jaguar E-Pace 300 Sport media.jaguar.com

Вартість новинки у Великобританії стартує з позначки 32575 фунтів стерлінгів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jaguar обновила маленький седан ХЕ.