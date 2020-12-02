Jaguar представив оновлений кросовер F-Pace SVR

Британська компанія Jaguar провела планове оновлення модельної гами, у тому числі, "зарядженої" версії кросовера F-Pace SVR.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Кілька місяців тому модернізували F-Pace, а тепер прийшла пора оновитися флагманському F-Pace SVR.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Новинка оснащується модернізованим 5-літровим компресорним мотором V8, який видає "на-гора" 542 л.с. і 700 Нм (+20 Нм) крутного моменту. У парі з ним працює модернізована 8-ступінчаста автоматична коробка передач компанії ZF. А в повній мірі реалізувати можливості цього тандему допомагає повноприводна трансмісія .

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

В результаті всіх цих оновлень кросовер здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, поліпшивши результат попередника на 0,3 с. Максимальна швидкість новинки досягає 286 км/год.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

В процесі роботи над новинкою інженери компанії перенастроювали систему управління автомобілем в режимі Dynamic для поліпшення реакції на натиснення педалі акселератора, "зажали" підвіску, оптимізували роботу підсилювача керма, а також внесли зміни в роботу вихлопної системи. Крім того автомобіль отримав нову функцію Dynamic Launch, що дозволяє використовувати інерцію трансмісії при перемиканні передач.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Для підвищення комфорту на малих швидкостях були змінені настройки підвіски. Гальмівна система отримала новий підсилювач Integrated Power Booster, що дозволяє поліпшити реакцію на натиснення педалі гальма, а краще охолодження гальм дозволить підвищити ефективність їх роботи.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Зовні новинку можна відрізнити по видозміненій передній частині кузова, новому передньому бамперу з контрастними вставками, нової LED-оптики та збільшеним воздухозаборникам у капоті. Ззаду з'явилися нові стильні ліхтарі на світлодіодах.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Зміни у дизайні мають не тільки естетичну, але й практичну складову. Опрацьована аеродинаміка дозволила підвищити притискну силу та знизити до 0,36 коефіцієнт аеродинамічного опору повітрю.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

У салоні з'явилися цифрова шкала приладів з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма, а також нова інформаційно-розважальна система Pivi Pro з 11,4-дюймовим сенсорним екраном та розширеним функціоналом.

Jaguar F-Pace SVR media.jaguar.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL :