Jaguar представив електричний кросовер "для бідних"

Компанія Jaguar представила початкову версію електричного кросовера I-Pace. Вона отримала назву Jaguar EV320 SE і від старшої EV400 відрізняється урізаними характеристиками і меншою ціною.

Зокрема, у I-Pace EV320 потужність знижена з 400 до 320 к.с. (а ось крутний момент такий самий – 500 Нм). Як наслідок, автомобіль втратив у динаміці: розгін до 100 замість 4,8 сек займає 6,4 сек, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год, тоді як у "400-го" вона становить 200 км/год.

Jaguar I-Pace EV320. Фото: Jaguar

А ось батарея і, відповідно, запас ходу у найслабшого Jaguar I-Pace такі самі – на одному заряді EV320 проїжджає "за паспортом" 480 км.

Jaguar I-Pace EV320. Фото: Jaguar

Ціна в такого електрокара менша на 10 тисяч, вона становить 65 000 євро. Єдине, що доступний автомобіль лише німцям і норвежцям. Список оснащення досить багатий: 20-дюймові колеса, електропривод відкриття багажника, дзеркала з підігрівом, світлодіодні фари, спортивні сидіння з регулюванням в 14 напрямках, система допомоги водієві і пара сенсорних екранів на центральній консолі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що бюджетний електромобіль VW проїхав на одному заряді понад 530 км.