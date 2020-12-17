Jaguar представив електричний гіперкар Vision GT SV
Компанія Jaguar презентувала новий гоночний електрокар Vision GT SV для гри Gran Turismo.
Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка стала розвитком моделі Vision Gran Turismo Coupe, показаної у минулому році.
Vision GT SV забезпечили чотирма електромоторами – по кожному на колесо. Сумарна потужність такого квартету досягає 1903 к.с., що майже вдвічі більше ніж у минулорічній 1020-сильній версії. Крутний момент виріс з 1200 до 3360 Нм. Завдяки такій конструкції автомобіль має привід на всі колеса та систему векторизації тяги. На розгін від 0 до 100 км/год боліду буде потрібно всього 1,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 410 км/год.
Незважаючи на те, що новинка розроблена для гри Gran Turismo, машина виготовлена у натуральну величину. Над створенням проекту працювала збірна команда з фахівців підрозділів Jaguar Design, Jaguar Racing та SVО.
Обтічний кузов Vision GT SV виконаний з композитного матеріалу. Великий передній спліттер та активне заднє крило дозволили збільшити притискну силу та поліпшити зчеплення коліс з дорогою. Коефіцієнт аеродинамічного опору Vision GT SV становить 0,398, а притискна сила на швидкості 322 км/год дорівнює 483 кг.
У салоні Vision GT SV розташували два анатомічних гоночних крісла, для оздоблення яких використовується інноваційна тканина TypeFibre, яка має високу зносостійкість. Цей матеріал планується використовувати на боліді I-Typ 5 в новому сезоні чемпіонату світу FIA Formula E.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Jaguar відзначить 60-річчя культової моделі E-Type випуском лімітованої серії купе і родстерів F-Type, а також виготовить для колекціонерів 12 примірників E-Type.