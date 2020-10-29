Їзда на нерозмитненому авто: які штрафи буде виписувати поліція

Патрульна поліція буде штрафувати власників нерозмитнених авто на 8 500 грн. У разі ж повторного порушення розмір покарання збільшується до 17 000 грн, при цьому водія позбавляють прав строком на 1 рік і самого автомобіля.

Про це повідомляє юридична компанія " Дорожній Адвокат ". Відзначається, що штрафувати за їзду на нерозмитненим авто правоохоронці будуть на місці зупинки. Такі повноваження Нацполіція отримала в рамках прийнятої днями Кабміном постанови про внесення змін до положення про Національну поліцію.

При накладенні штрафу поліцейські будуть керуватися ч.8 ст.121 КУпАП. Саме ця стаття передбачає штраф у розмірі 8500 тис. грн за використання транспортного засобу, яке було ввезено в Україну більш ніж на 30 діб і та не зареєстроване у встановлені законодавством терміни.

"Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф становить вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування терміном на 1 рік і з оплатним вилученням авто або без такого (ч.8 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки. До вирішення справи в суді автомобіль затримується на штраф майданчик, "- зазначає "Дорожній Адвокат".

При цьому наголошується, що зазначені штрафи не звільняють власників авто на єврономерах від іншої відповідальності – штрафу в розмірі 17 000 грн за порушення митних правил. "У разі виявлення автомобілів, які знаходяться в Україні з порушенням митних правил, працівники поліції наділені повноваженнями щодо інформування про такі факти органи митних служби для застосування санкцій відповідно до Митного кодексу", – підсумовують юристи. Втім, стосується це далеко не всіх українців, які їздять на нерозмитнених авто.

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