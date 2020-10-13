Іспанці представили дешевий електромобіль із запасом ходу 400 км

В Іспанії з'явився стартап Lupa Motors, мета якого – створення і продаж доступних електромобілів. Найближчими роками фірма має намір вивести на ринок кілька моделей, і перша з них вже представлена –гетчбек під назвою Lupa E26.

E26 – це невеликий автомобіль довжиною 4,07 метра, який можна порівняти за своїми технічними характеристиками з Peugeot e-208 або Renault Zoe. Як повідомляє Movilidad Electrica, потужність електрокара становить 117 к.с., максимальна швидкість – 150 км/год, розгін до "сотні" – близько 9,0 сек. Мотор живиться від батареї на 42 кВтг, її вистачає на запас ходу від 300 до 400 км (також енергії додає штатна система рекуперативного гальмування).

Також відомо, що автомобіль пропонує три режими руху: Sport, Normal і City. Від звичайної мережі електрокар заряджається за 8 годин, від опціонної на 11 кВт – за 5 год і 15 хв. Крім того, передбачена і швидка зарядка (також доплату) – за 30 хв до 80%.

Виробництво Lupa E26 намічено на 2023 рік, вартість автомобіля становитиме від 17 000 євро. Крім того, розробники завчасно подбали про тих, хто буде з часом купуватиме вживану "Лупу" – для них стартап окремо запропонує батарею за 8700 євро. Lupa Motors дає гарантію на акумулятор у 8 років або 160 000 км пробігу на 70% від його ємності.

Пізніше "Лупа" виведе на ринок два міських електрокросовери – SUV64 і SUV42.

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