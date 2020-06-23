Іржаву машину хочуть продати за $500 000: в чому річ

Стас Сіділєв Новини 19:00, 23.06.2020

До продажу на аукціоні готується Plymouth Cuda 1971 року. За автомобіль виручать від $500 000 до $700 000. При цьому кузов автомобіля майже повністю покритий іржею.

Всі необхідні технічні компоненти вже замінено, тому транспортний засіб знаходиться в робочому стані. Автомобіль провів 35 років під замком всередині контейнера. За цей час на кожній кузовний панелі з'явилася іржа. З іншого боку, дивно, що автомобіль за декілька десятиліть не розчинився в повітрі повністю.

Незважаючи на вік, старий Plymouth Cuda виглядає дуже круто.
Фото: mecum.com
Рідкісний кабріолет Plymouth Cuda цінується високо, але його кузов покритий іржею.
Фото: mecum.com

Кузов виглядає так, що його цілком можна відновити без заміни кузовних елементів. У свою чергу, салон масл-кару виглядає добре і майже не показує своїм виглядом "безхазяйне" існування машини протягом останніх 35 років.

Деякі деталі двигуна Plymouth Cuda замінили на нові.
Фото: mecum.com

Чим обумовлена висока вартість вживаного автомобіля, якому майже виповнилося 50 років? Почнемо з того, що сам по собі Plymouth Cuda – один з найбільш дорогих і рідкісних масл-карів. Але в цьому випадку йдеться про ще більш коштовну модифікацію в кузові кабріолет.

Салон Plymouth Cuda через 35 років зберігся дуже добре.
Фото: mecum.com
Крісла виглядають майже як нові.
Фото: mecum.com

До того ж автомобіль в експортній комплектації, що робить його особливо цікавим лотом для ентузіастів і колекціонерів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ексклюзивний вживаний Ford, який існує в єдиному екземплярі. При цьому машину виставили на продаж всього за $1700..

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