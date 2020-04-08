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8 квітня • оновлено в 21:52
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Іржаву ГАЗель перетворили на моторошний всюдихід, що налякає будь-кого

2.7т
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Кузов цієї суцільнометалевої ГАЗелі (вона колись була такою) встановили на шасі ГАЗ-66. В результаті вийшов саморобний всюдихід, який виглядає абсолютно лякаюче.

Навіть дивно, до чого призводять розбиті російські дороги. Нерідко – саме до таких транспортних засобів, котрим тверде покриття не дуже потрібне. Не варто сумніватися, що така ГАЗель здатна впоратися не тільки з глибокою ямою або калюжею, але також з непрохідним снігом та болотом.

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

carakoom.com

Крім платформи ГАЗ-66, всюдиходові дісталися інші покришки, які виглядають дуже серйозно. Виведений з переднього правого крила глушник дозволяє припустити, що цей транспорт непогано порається з підкоренням водоймищ.

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

carakoom.com

Доповнюють зовнішність забарвлення в стилі "хай буде так" та іржа, яка, здається, змішалася із засохлим брудом і тепер виглядає особливо колоритно. А ще неважко помітити, що автомобіль отримав новий дизайн передньої частини з круглими фарами і крупною решіткою.

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

ГАЗель перетворили на моторошний позашляховик

carakoom.com

OBOZREVATEL вже розповідав про Лада Нива, яку перетворили в незвичайний всюдихід з величезними колесами.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг позашляховик б/к автомобіль авто
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