Іржаву довоєнну машину продадуть за 13 мільйонів доларів

Bugatti Type 59 створений в 1934 році. Фото: goodingco.com.

Bugatti Type 59 – старий спортивний автомобіль 1934 року, який виставили на аукціон Gooding & Company. За раритетну машину планують виручити мінімум 10 млн. фунтів стерлінгів або більше 13 мільйонів доларів.

За інформацією First Gear, така сума порівнянна з вартістю чотирьох сучасних гіперкарів Bugatti Chiron – ця модель є однією з найбільш дорогих на сьогодні.

На торги стару Bugatti відправлять без реставрації – в деяких місцях на кузові облізла фарба та навіть помітно іржу. Також варто звернути увагу на м'яті кузовні панелі.

Старий гоночний автомобіль добре показав себе в змаганнях. Фото: goodingco.com

У рух автомобіль приводить рядний 8-циліндровий двигун об'ємом 3,2 л з компресором на 250 к.с. З таким агрегатом автомобіль здатний набирати 250 км/год. Мотор працює в парі з 4-ступеневою механічною КПП.

Висока ціна обумовлена рідкістю і віком транспортного засобу. Навіть більше, в 1935 році цей Bugatti Type 59 здобув перемогу в Гран-Прі Бельгії та посів третє місце в Монако.

Bugatti Type 59 можуть продати дорожче 13 млн. доларів. Фото: goodingco.com

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