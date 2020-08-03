Іржавий Ford, який простояв в гаражі 32 роки, продали за 6 млн грн

Іржавий Ford Falcon з минулого століття продали на аукціоні за чималі гроші – майже 214 тис. доларів, що еквівалентно 6 млн грн. Настільки висока ціна пояснюється тим, що це рідкісний автомобіль, який високо цінується у середовищі колекціонерів.

Йдеться про масл-кар Falcon XA GT 1973 року випуску з ексклюзивним забарвленням McRobertson Old Gold – в такому кольорі було випущено всього 2 моделі (за іншими даними – 3). Крім того, це ще й рідкісна версія Regular Production Option (RPO) 83 (її тираж склав 260 од.).

Протягом усього свого життя машина перебувати в Австралії (там вона і була продана на торгах), проте з 1988 року вона не виїжджала на дороги: в якийсь момент часу власник не зміг більше оплачувати страховку на Форд і помістив його в гараж в очікуванні на кращі часів (при цьому продавати Фалкон він не хотів).

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

У минулому році господар машини помер і після цього її вирішили виставити на торги. І ось днями аукціон відбувся, причому спостерігали за ним більше 120 000 осіб, пише Autoevolution.com.

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Автомобіль знаходиться в в досить занедбаному стані, і щоб йому повернути пристойний вигляд, потрібно чимало коштів, зусиль і часу. Але є і позитивні моменти: у автомобіля збереглися всі оригінальні комплектуючі та агрегати, зокрема, двигун та коробка передач.

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Під капотом у Ford Falcon XA GT знаходиться 5,8-літровий V8 потужністю 300 сил, зістикований з 4-ступіневою МКП. Також у нього досить багата комплектація як для авто 70-х: підсилювач керма, кондиціонер і тоновані стекла.

Старий Ford, який продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, блогери заявили про те, завод ЛАЗ насправді "живий" і надали докази.