В Україні помітили іржаву Газель із номерами за ціною самого авто

Нерідко в Україні можна зустріти відверто старі і дешеві авто на крутих номерах.

Парадоксально, але це досить поширене явище. Як раніше писав OBOZREVATEL, на наших дорогах можна зустріти Daewoo Lanos з номерами 0001 і навіть Таврію пікап з Держзнаку 7777. А тепер з'явилося ще одне, не менш яскраве фото: іржавої Газелі з номерними знаками 6666.

Газель з індивідуальними номерами instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Знімок був зроблений в Запорізькій області, власне, там і зареєстрований автомобіль. Судячи зі стану фургона, його оцінна вартість на вторинному ринку становить 1000 – 2000 доларів, тоді як номер з чотирма однаковими цифрами в Україні можна купити за 36 000 грн. Тобто, це саме той випадок, коли номер коштує, як самий автомобіль.

Втім, з більшою часткою ймовірності такі номери у Газелі тимчасово: гарний знак могли спеціально закріпити за недорогим авто, щоб його ніхто не забрав (така собі "бронь").

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобіліст отримає 3,7 млн грн компенсації за те, що чиновники відмовилися йому видавати номер "Я Бог".

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