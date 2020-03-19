Іржава ГАЗ Волга виявилася ексклюзивним авто для Європи

В Інтернеті можна знайти безліч оголошень про продаж ГАЗ-21 Волга, причому не тільки у пострадянських країнах, а й за кордоном. Одну з таких машин продають зараз в Польщі і, як виявилося, це далеко не звичайна Волга.

На вигляд цей ГАЗ-21 відверто втомлений автомобіль, який навіть покрився іржею. Але, судячи з оголошення, розміщеного на olx.pl, просять за нього недешево – 23 000 польських злотих, що еквівалентно 5000 євро. Так в чому ж підступ?

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро

Річ у тім, що це не звичайна Волга, а версія з 2,25-літровим дизельним двигуном Rover потужністю 74 к.с .. Всього таких було випущено лише 167 штук. Тобто це дуже рідкісна модель.

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельний ГАЗ-21 продавали в країнах Бенілюксу, причому переоснащували їх там само – заміну двигуна здійснювала бельгійська фіма Scaldia-Volga. Робилося це для того, щоб машина відповідала європейським стандартам.

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Саме цей екземпляр був випущений в 1965 році, його пробіг становить 186 000 км. При цьому незважаючи на стан кузова, двигун, гальмівна систем і інші агрегати повністю робочі. Останні 30 років Волга перебуває в Польщі.

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

Дизельна ГАЗ-21 Волга за 5000 євро olx.pl

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