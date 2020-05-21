Інженер врятував від утилізації десятки легендарних мікроавтобусів СРСР
Радянські мікроавтобуси РАФ і ЕрАЗ були настільки масовими і настільки популярними, що обзавелися безліччю шанувальників. І деякі з них навіть здатні на відчайдушні кроки заради улюблених машин.
Завдяки одному такому ентузіасту в Латвії була зібрана найбільша колекція бусів Ризької фабрики і Єреванського автозаводу. Десятки машин повинні були утилізувати, але щоб їх не відправили під прес, латвійський інженер, гонщик і реставратор Андріс Дамбіс почав збирати їх в одному місці. У підсумку, сформувався досить вражаючий флот культових мікроавтобусів часів СРСР, який представлений в більшій мірі легендарними РАФ-2203 Латвія в різних модифікаціях і не менш відомими ЕрАЗ-762.
Як зазначає автор фото в своєму блозі raw21, дані знімки були зроблені їм деякий час назад, і частина з цих РАФів і ЕрАЗ була відправлена на реставрацію, тому говорити про те, що про них забули, не доводиться.
Кожен з цих мікроавтобусів продається, однак бажаючих зробити ретропокупку трохи – на жаль, машини знаходиться в поганому стані і їх реставрація обійдеться в пристойну суму.
До речі, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Аргентині знайшли унікальний РАФ – досі вважалося, що жоден з екземплярів цієї моделі не дожив до сьогоднішніх днів. Пізніше про машину дізналися і її викупили.