Інженер врятував від утилізації десятки легендарних мікроавтобусів СРСР

Радянські мікроавтобуси РАФ і ЕрАЗ були настільки масовими і настільки популярними, що обзавелися безліччю шанувальників. І деякі з них навіть здатні на відчайдушні кроки заради улюблених машин.

Завдяки одному такому ентузіасту в Латвії була зібрана найбільша колекція бусів Ризької фабрики і Єреванського автозаводу. Десятки машин повинні були утилізувати, але щоб їх не відправили під прес, латвійський інженер, гонщик і реставратор Андріс Дамбіс почав збирати їх в одному місці. У підсумку, сформувався досить вражаючий флот культових мікроавтобусів часів СРСР, який представлений в більшій мірі легендарними РАФ-2203 Латвія в різних модифікаціях і не менш відомими ЕрАЗ-762.

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Як зазначає автор фото в своєму блозі raw21, дані знімки були зроблені їм деякий час назад, і частина з цих РАФів і ЕрАЗ була відправлена на реставрацію, тому говорити про те, що про них забули, не доводиться.

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Кожен з цих мікроавтобусів продається, однак бажаючих зробити ретропокупку трохи – на жаль, машини знаходиться в поганому стані і їх реставрація обійдеться в пристойну суму.

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

Найбільша колекція РАФів raw21.com

До речі, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Аргентині знайшли унікальний РАФ – досі вважалося, що жоден з екземплярів цієї моделі не дожив до сьогоднішніх днів. Пізніше про машину дізналися і її викупили.

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