Інтер'єр Mercedes S-class 2021 показали на відео

Зовсім нещодавно в мережу просочилися перші фото Mercedes S-class 2021 без камуфляжу. При цьому новинку показали як зовні, так і всередині. Тепер салон Мерседеса продемонстрували на відео.

У новому поколінні автомобіль традиційно зробить революцію в сегменті представницьких седанів. Поки інформації про модель небагато. Проте ми вже знаємо, що зовні новий S-class вийшов скромним (в будь-якому разі, варто дочекатися офіційних фото), а салон зуміє здивувати всіх без винятку.

Центральний монітор мультимедійної системи збільшився у розмірах і переїхав нижче на консоль, замінивши таким чином майже всі фізичні перемикачі. Ще один дисплей виконує роль цифрового щитка приладів – це є характерною деталлю моделі вже кілька поколінь поспіль.

Салон Mercedes-Benz S-Class 2021 instagram.com/liucunyi

Крім того, величезний седан Мерседес отримав нове ефектне кермо з великою кількістю кнопок та переосмислену систему освітлення внутрішнього простору, яка повинна створювати розслаблену і розкішну атмосферу.

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжу потрапив в об'єктиви в Китаї instagram.com/liucunyi

2021 Mercedes-Benz S-Class instagram.com/liucunyi

Будемо чекати нових подробиць про довгоочікувану модель, прем'єра якої запланована на осінь 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий незвичайний двигуні для Mercedes CLS.