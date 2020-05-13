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14 травня • оновлено в 16:52
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Інтер'єр Mercedes S-class 2021 показали на відео

2.8т
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Зовсім нещодавно в мережу просочилися перші фото Mercedes S-class 2021 без камуфляжу. При цьому новинку показали як зовні, так і всередині. Тепер салон Мерседеса продемонстрували на відео.

У новому поколінні автомобіль традиційно зробить революцію в сегменті представницьких седанів. Поки інформації про модель небагато. Проте ми вже знаємо, що зовні новий S-class вийшов скромним (в будь-якому разі, варто дочекатися офіційних фото), а салон зуміє здивувати всіх без винятку.

Центральний монітор мультимедійної системи збільшився у розмірах і переїхав нижче на консоль, замінивши таким чином майже всі фізичні перемикачі. Ще один дисплей виконує роль цифрового щитка приладів – це є характерною деталлю моделі вже кілька поколінь поспіль.

Салон Mercedes-Benz S-Class 2021

Салон Mercedes-Benz S-Class 2021

instagram.com/liucunyi

Крім того, величезний седан Мерседес отримав нове ефектне кермо з великою кількістю кнопок та переосмислену систему освітлення внутрішнього простору, яка повинна створювати розслаблену і розкішну атмосферу.

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжу потрапив в об'єктиви в Китаї

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжу потрапив в об'єктиви в Китаї

instagram.com/liucunyi

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

instagram.com/liucunyi

Будемо чекати нових подробиць про довгоочікувану модель, прем'єра якої запланована на осінь 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий незвичайний двигуні для Mercedes CLS.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто Mercedes-Benz
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Гринчишин Тарас
Гринчишин Тарас
Вкотре переконуюсь, що німці остаточно здали позиції...від мпеседеса там одна назва залишилась. Зовнішній дизайн з корейців скопійовано..а от внутрішній....привіт Ілону Маску )))
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