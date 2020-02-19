Інший Rapid: Skoda знову здивувала новою моделлю

Гетчбек Skoda Scala 2019 прийшов на зміну бюджетної моделі Skoda Rapid. Але в Китаї, як завжди, все по-іншому. Там на ринок виходить нова Шкода Рапід 2021.

Популярний бюджетний автомобіль в особі нової моделі являє собою рестайлінг колишньої машини. Цікаво, що компанія вже показувала нову Skoda Rapid для ринків країн, що розвиваються. Як стало відомо OBOZREVATEL, тепер прийшла черга авто для Китаю.

Нову Skoda Rapid 2021 показали на фото skoda-auto.com

У Піднебесній автомобіль, на відміну від європейської версії (ліфтбек), завжди пропонували в кузовах седан і гетчбек на вибір. Оновлення торкнулося обох модифікацій. Так, п'ятидверний автомобіль тепер схожий на згадану Шкода Скала.

Skoda Rapid завдяки оновленню виглядає сучасно skoda-auto.com

Новинка отримала трикутні передні фари, решітку характерної форми і новий бампер з великим повітрозабірником і хромованим декором. До того ж гетчбек Шкода Рапід отримав невеликі шильдики на передніх крилах.

У КНР пропонують не тільки седан, але і хетчбек Skoda Rapid skoda-auto.com

Ззаду седан Шкода Рапід виглядає досить строго skoda-auto.com

Новий седан спереду виглядає так само, але корма у автомобілів зі зрозумілих причин відрізняється. Хоча дизайн ліхтарів і задніх бамперів у машин перетинається. Салон Skoda Rapid 2021 отримав оновлену інформаційно-розважальну систему і поліпшену обробку.

Салон Шкода Рапід трохи освіжили skoda-auto.com

Двигун залишився тим самим – атмосферний бензиновий мотор об'ємом 1,5 л видає 112 к.с. і працює з 5-ступеневою МКПП та 6-ступеневою АКПП. У перекладі на зрозумілу валюту бюджетний седан Шкода і гетчбек у Китаї оцінили від 11,2 і 11,6 тис. доларів відповідно.

Раніше в мережі вже показували нову Skoda Rapid для Китаю Міністерство промисловості КНР

На різних ринках Skoda Rapid 2021 буде відрізнятися skoda-auto.com

Китайська Шкода Рапід до оновлення виглядала так skoda-auto.com

Як розповідав OBOZREVATEL, бюджетний автомобіль Skoda Rapid продовжить існування під іншим брендом. Адже новий VW Polo виявився перелицьованою модифікацією популярної чеської моделі: з'явилися зображення і деталі про новинку.

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