Інше обличчя: новий Mercedes S-Class W223 потайки зняли на заводі

Компанія Mercedes-Benz працює над новим поколінням свого флагмана – S-Class W223. Нещодавно в стінах заводу фотошпигунці вдалося зняти новинку живцем.

Фото Mercedes-Benz S-Class W223 опублікували у соцмережі Instagram. На ньому автомобіль зображений з переднього ракурсу, завдяки чому можна зробити деякі висновки щодо оформлення "обличчя" майбутнього седана.

Mercedes-Benz S-Class W223 instagram.com/cochespias

Одним з найбільш примітних елементів наступного S-Class стане нова решітка радіатора – вона буде більш округлою та з яскраво вираженими хромованими смугами. Крім того, седан отримає іншу оптику, вона стане набагато вужчою, а також новий передній бампер. Подібне оформлення передньої частини, до речі, буде і у оновленого Mercedes-Benz E-Class W213.

Mercedes-Benz E-Class W213 instagram.com/cochespias

Серед інших змін – нові бічні дзеркала, "втоплені" у кузов дверні ручки з хромованою обробкою та характерна "поясна" лінія.

Кілька днів тому у Мережі також з'явилися шпигунські фото салону S-Class W223, які свідчить про те, що салон здивує ще більше. Ззамість звичного екрану мультимедіа з'явиться величезний, розміром з з iPad Pro, дисплей. Схожий тачпад використовують електрокари Tesla Model S і Model X.

Mercedes-Benz S-Class W223 carscoops.com

Що стосується технічних характеристик Mercedes-Benz S-Class W223, ходять чутки, що новинка буде пропонуватися тільки з гібридними силовими агрегатами, побудованими на базі новітніх 3,0-літрових бензинових та 2,9-літрових дизельних рядних двигунів марки, а також чисто електричної силовою установкою (така версія отримає назву EQS). Однак не виключено, що в гамі збережуться чисті "шістки", V8 і V12.

Очікується, що абсолютно новий Mercedes-Benz S-Class дебютує до кінця цього року, а у продаж він надійде на початку 2021-го.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині показали найнезвичайніший Mercedes Sprinter (сполйер – у нього немає даху).

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