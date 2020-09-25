Infiniti показав прототип нового кросовера

Компанія Infiniti представила прототип майбутньої серійної моделі кросовера QX60. Новинка отримала позначення QX60 Monograph.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За словами творців, це "більш, ніж дизайнерський проект або концепткар". QX60 Monograph дозволяє оцінити, яким буде нове покоління кросовера, серійне виробництво якого заплановано на майбутній рік.

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

У дизайні новинки переважають плавні форми, а чорні акценти дозволяють візуально полегшити сприйняття моделі. Чорні дах, стійки, задній спойлер, а також глибоко тоновані стекла створюють унікальний образ кросовера. Задні ліхтарі об'єднали чорної глянсовою панеллю, а нижню частину бампера прикрашає дифузор з квартетом вихлопних патрубків.

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

2021 Infiniti QX60 Monograph. Фото: usa.infinitinews.com

Салон майбутнього QX60 поки залишається таємницею, але в компанії повідомили, що автомобіль зможе взяти "на борт" водія і шість пасажирів. Що стосується силового агрегату, то під капотом очікується 2-літрова "четвірка" VC-Turbo потужністю 272 к.с., яка вже успішно використовується на інших моделях бренду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, cамий великий кросовер Infiniti перетворили в броньовик.