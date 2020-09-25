Infiniti показав прототип нового кросовера

Компанія Infiniti представила прототип майбутньої серійної моделі кросовера QX60. Новинка отримала позначення QX60 Monograph.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За словами творців, це "більш, ніж дизайнерський проект або концепткар". QX60 Monograph дозволяє оцінити, яким буде нове покоління кросовера, серійне виробництво якого заплановано на майбутній рік.

У дизайні новинки переважають плавні форми, а чорні акценти дозволяють візуально полегшити сприйняття моделі. Чорні дах, стійки, задній спойлер, а також глибоко тоновані стекла створюють унікальний образ кросовера. Задні ліхтарі об'єднали чорної глянсовою панеллю, а нижню частину бампера прикрашає дифузор з квартетом вихлопних патрубків.

Салон майбутнього QX60 поки залишається таємницею, але в компанії повідомили, що автомобіль зможе взяти "на борт" водія і шість пасажирів. Що стосується силового агрегату, то під капотом очікується 2-літрова "четвірка" VC-Turbo потужністю 272 к.с., яка вже успішно використовується на інших моделях бренду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, cамий великий кросовер Infiniti перетворили в броньовик.