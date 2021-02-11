Infiniti поділився секретами про нове покоління моделі QX60

Преміальний японський бренд Infiniti розповів про нове покоління кросовера QX60.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Стилістично новинки буде схожою на показаний минулого року прототип QX60 Monograph. Правда, у компанії обіцяють змінити дизайн та попередили, що збережуть тільки загальні пропорції.

Автомобіль отримає у своє розпорядження 3,5-літровий бензиновий мотор V6 Infiniti

Автомобіль отримає у своє розпорядження 3,5-літровий бензиновий мотор V6 (283 к.с.) та 9-ступеневого "автомата" від ZF, який забезпечує оптимальний баланс потужності та економічності, швидкості відгуку на збільшення подачі палива та низький рівень шумів та вібрацій. Діапазон передавальних відносин у новій трансмісії майже 10:1, що забезпечує потужний старт із місця та дозволяє економити паливо за рівномірного руху на високій швидкості.

Стилістично новинки буде схожа на показаний минулого року прототип QX60 Monograph Infiniti

Нова електронна система управління трансмісією дозволила вивільнити корисний простір у районі центральної консолі. Крім того, у салоні QX60 з'явився перемикач встановлених режимів руху Infiniti Drive Mode Selector.

На вибір водієві пропонується п'ять варіантів – Standard, Eco, Snow, Sport і Personal.

Більше інформації про QX60 другого покоління в компанії обіцяють розкрити найближчим часом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія infiniti презентувала новий кросовер Infiniti QX55.