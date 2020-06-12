Ілон Маск: найбільш незвичайна Tesla готова до виробництва

Компанія Tesla готується до запуску в серію електричної вантажівки Semi, прототип якої був представлений ще у 2017 році. Глава фірми Ілон Маск розіслав своїм робітникам листа, в якому заявив, що новинку вже пора відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.

Згідно з електронним листом, виробництво акумуляторів та силових установок для цього автомобіля буде налагоджено на заводі компанії в Неваді, а ось інші комплектуючі будуть проводитися на інших підприємствах. При цьому повне складання моделі будуть здійснювати на новому заводі, який ще належить побудувати.

Tesla Semi teslarati.com

Точну дату запуску моделі СЕО Тесли не назвав, але раніше в цьому році компанія оголосила, що Semi з'явиться у 2021 році (хоча спочатку вона планувалася на 2019 рік). Очевидно, ці терміни зберігаються.

Tesla Semi teslarati.com

Відзначимо, що Tesla Semi повинен стати найбільш незвичайним електромобілем Тесла і вантажівкою в світі. Тягач зможе прискорюватися до "сотні" за 5 сек і буксирувати причіп вагою 36 тонн, На вибір запропонують дві версії – з запасом ходу 480 і 800 км. Коштувати автомобіль буде в районі 150-200 тис. доларів.

Tesla Semi teslarati.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що блогер спробував з'ясувати, чи можна зарядити електромобіль Tesla на ходу за допомогою причепа-генератора, що живиться сонячною енергією.

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