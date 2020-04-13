Ілон Маск дав відповідь на багаторічну загадку електрокарів Tesla

Глава Tesla Ілон Маск розкрив давню таємницю електричних седанів Model 3. На момент дебюту цей автомобіль отримав опцію, призначення якої не давало спокою власникам "трійок" довгі роки.

Йдеться про відеокамеру, яка вбудована у салонне дзеркало заднього виду (розташовується в акурат на її "ніжці"). Багато господарів машин не могли зрозуміти, для чого вона потрібна – було декілька версій, які мали логічне пояснення, проте в компанії ніяк не коментували.

Ось як виглядає ця камера ілюстрація teslarati.com

Але нещодавно Ілон Маск все ж дав відповідь на цю загадку. У соцмережі Twitter один з користувачів припустив, що, судячи з усього, камера призначена для роботаксі і встановлена у захисних цілях. У майбутньому, коли машини Тесла працюватимуть в якості автономного таксі або віддалено надаватимуться іншим водіям на прокат, вона зможе записувати, що відбувається в салоні. І якщо клієнт раптом навмисно зашкодить автомобілю, його зовнішність відразу ж стане відома правоохоронним органам. Таким чином, "секретна" опція призначена для страховки власників електрокарів від актів вандалізму. У коментарі до цього посту директор Tesla відповів, що це правильна відповідь.

Correct - Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020

Що стосується самого роботаксі, цей проект компанія представила минулого року. Він отримав назву Tesla Robotaxi. Задумка полягає в наступному: поки власник електрокара буде відпочивати вдома або працювати на роботі, його машина зможе самостійно заробляти, поступаючи в оренду до інших користувачів (щось на зразок Uber, але тільки із застосуванням безпілотних технологій). За словами Маска, завдяки такому сервісу гаманці власників Тесла будуть додатково поповняться на суму до 30 000 доларів щорічно. Старт роботаксі був анонсував на 2020 рік, але, судячи з усього, його відкладуть на більш пізній термін у світлі останніх подій в світі.

Приблизно так буде відбувається замовлення таксі Тесла engadget.com

Tesla Model 3 insideevs.com

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