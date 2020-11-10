IKEA показала затишний будинок на колесах

Знаменитий шведський виробник меблів та аксесуарів для дому IKEA представив унікальний проект будинку на колесах Tiny Home Project.

Про це повідомляє спеціальний сайт, присвячений проекту. Незвичайний кемпер створений спільно з американською фірмою Escape Homes, що спеціалізується на виробництві будинків на колесах.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Двовісний трейлер Tiny Home побудований на базі моделі Vista Boho XL. Житлова площа кемпера становить 17,3 м2. У ньому є все необхідне для комфортного проживання: затишна вітальня з обідньою зоною, кухня, спальня і ванна кімната.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Головною ідеєю було зробити будинок на колесах максимально екологічним, тому в його конструкції використовуються природні матеріали, а для отримання електроенергії на даху встановили дві сонячні панелі, які забезпечують роботу побутових приладів і освітлення.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

На створення незвичайного будинку на колесах пішло півроку, з яких два місяці зайняв підбір необхідних меблів і аксесуарів з каталогу IKEA.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Зокрема, знаменитий шведський виробник надав робочу поверхню Skogsa з дерева і шпони з мийкою і невеликий плитою, кухонні меблі Kungbacka, розкладний дерев'яний стіл Norden, ліжко з вбудованими ящиками, підвісні стелажі і багато іншого. Щоб візуально збільшити простір стіни кемпера пофарбували в білий колір, а підлога і стеля виконані зі світлого дерева.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

За словами керівника Escape Homes Дена Добровольські, через пандемію коронавируса будинку на колесах стали користуватися підвищеним попитом у людей, які бажають мінімізувати соціальне спілкування. А спільний проект зі шведською компанією може стати новим напрямком у створенні екологічно чистих мобільних будинків.

Tiny Home Project ikeatinyhome.curbed.com

Вартість кемпера Tiny House без шведських меблів становить $ 47550, а якщо додати до нього всю цю красу від IKEA, то ціна підніметься до $ 63350.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Нідерландах побудували кемпер на базі російської "Буханки".