IKEA показала затишний будинок на колесах

Знаменитий шведський виробник меблів та аксесуарів для дому IKEA представив унікальний проект будинку на колесах Tiny Home Project.

Про це повідомляє спеціальний сайт, присвячений проекту. Незвичайний кемпер створений спільно з американською фірмою Escape Homes, що спеціалізується на виробництві будинків на колесах.

Двовісний трейлер Tiny Home побудований на базі моделі Vista Boho XL. Житлова площа кемпера становить 17,3 м2. У ньому є все необхідне для комфортного проживання: затишна вітальня з обідньою зоною, кухня, спальня і ванна кімната.

Головною ідеєю було зробити будинок на колесах максимально екологічним, тому в його конструкції використовуються природні матеріали, а для отримання електроенергії на даху встановили дві сонячні панелі, які забезпечують роботу побутових приладів і освітлення.

На створення незвичайного будинку на колесах пішло півроку, з яких два місяці зайняв підбір необхідних меблів і аксесуарів з каталогу IKEA.

Зокрема, знаменитий шведський виробник надав робочу поверхню Skogsa з дерева і шпони з мийкою і невеликий плитою, кухонні меблі Kungbacka, розкладний дерев'яний стіл Norden, ліжко з вбудованими ящиками, підвісні стелажі і багато іншого. Щоб візуально збільшити простір стіни кемпера пофарбували в білий колір, а підлога і стеля виконані зі світлого дерева.

За словами керівника Escape Homes Дена Добровольські, через пандемію коронавируса будинку на колесах стали користуватися підвищеним попитом у людей, які бажають мінімізувати соціальне спілкування. А спільний проект зі шведською компанією може стати новим напрямком у створенні екологічно чистих мобільних будинків.

Вартість кемпера Tiny House без шведських меблів становить $ 47550, а якщо додати до нього всю цю красу від IKEA, то ціна підніметься до $ 63350.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Нідерландах побудували кемпер на базі російської "Буханки".