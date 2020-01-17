Її місце в музеї: знайдена ідеальна вживана Skoda

У Польщі продають стару Skoda, яка приведе в захват будь-якого фаната марки. Автомобіль має вкрай невеликий пробіг та відрізняється ідеальним станом.

Як з'ясував OBOZREVATEL, польський продавець пропонує Skoda Favorit 1991 року, яка проїхала за свої 29 років всього 2602 км. Хоча в оголошенні вказано, що пробіг становить 262 км, але показник одометра свідчать про те, що це помилка. Можливо, навмисна – щоб привернути більше уваги до оголошення.

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Так чи інакше, але автомобіль виглядає ніби вчора виїхав з салону – він абсолютно новий (до кузова, салону, ходової немає ніяких претензій). Найчастіше такі машини можна побачити лише в музеї або приватній колекції.

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Ще ода примітна риса даної Шкоди – ексклюзивний синій колір. У той же час шильдик 135 L вказує на те, що даний автомобіль має базову комплектацію.

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Яка ж ціна даного хетчбека? Власник з Кельце хоче за неї 30 000 злотих або ж 7 000 євро.

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Skoda Favorit в ідеальному стані otomoto.pl

Відзначимо, що Skoda Favorit випускався з 1987 по 1994 роки. Свого часу це був масовий та популярний автомобіль, який розкуповувався, в тому числі, в СРСР. Автомобіль оснащувався 1,3-літровим двигуном, який спочатку видавав 58 к.с., а трохи пізніше – 64 сили. Трансмісія – 5-ступінчаста МКПП.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні оголосили ціни на новий кросовер Skoda Kamiq.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram