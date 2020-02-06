Іграшковий Chevrolet оцінили в 100 тисяч доларів

Випадкова покупка зробила колекціонера масштабних моделей авто багатшими на 100 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американський колекціонер Джоел Маги став володарем рідкісної моделі Chevroelt Camaro від Hot Wheels. Зазвичай вартість такої мініатюри в США не перевищує $ 1, але іноді можна абсолютно випадково виявити абсолютно унікальні екземпляри. Скільки вони можуть коштувати? Наприклад, більше $100 тисяч. Це в 4 (!) Рази більше, ніж у справжній Chevrolet Camaro 2020 року, вартість якого стартує з $25000.

Дослідний екземпляр масштабної моделі Chevrolet Camaro 1968 роки від Hot Wheels оцінили в 100 тисяч доларів carscoops.com

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Модель є одним з 16 оригінальних примірників Camaro, випущених під брендом Hot Wheels компанією Mattel понад півстоліття тому. Особливість моделі полягає в тому, що це прототип, який не був призначений для продажу. У роздріб він потрапив випадково, і більшість покупців були б не в курсі, що це дослідний зразок.

Саме це сталося з Camaro Джоела, який був знайдений серед кількох інших машинок Hot Wheels. Після консультації з експертами виявилося, що цей Camaro є одним з найрідкісніших екземплярів.

Модель є одним з 16 оригінальних примірників Camaro, випущених під брендом Hot Wheels компанією Mattel понад півстоліття тому. carscoops.com

Варто відзначити, що раніше іншу модель Hot Wheels – VW Beach Bomb 1969, також виконану в масштабі 1:64, продали за астрономічну суму в $125 тисяч. Нагадаємо, що в 2018 році компанія Mattel відзначила півстолітній ювілей свого бренду Hot Wheel.

VW Beach Bomb 1969 роки від Hot Wheels продали за $ 125000 carscoops.com

Завдяки своїй несподіваною покупці, Джоел Маги став відомий в колі колекціонерів, і тепер має намір відправиться зі своєю унікальною моделлю в турне по Сполученим Штатам, щоб взяти участь в виставках іграшок і аукціонах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії виставили на продаж модель "Волги" за фантастичну суму.

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