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"І за кермом робот Ігорьок": "Калашников" розсмішив мережу "конкурентом" Tesla

1.6тЧитати новину російською

Російський концерн "Калашников" розробляє власний електромобіль й заявляє, що він у майбутньому буде конкурувати з Tesla Ілона Маска, чим викликав бурю іронічних коментарів у соцмережах.

"Калашников" представив електричний концепт-кар CV-1 на базі кузова Іж-21252 "Комбі" на міжнародному форумі "Армія-2018".

Користувачі соцмереж моментально відреагували на амбіції росіян: "Я думав, це картонний протонедотип", "Як тобі таке, Ілоне Маск?", "Moskvich model S", "І за кермом робот Ігорьок", "Бля, ну це ж просто смішно", "Автомобіль із 70-их, для хіпстера непогано. Смузі-мобіль".

"І за кермом робот Ігорьок": "Калашников" розсмішив мережу "конкурентом" Tesla
"І за кермом робот Ігорьок": "Калашников" розсмішив мережу "конкурентом" Tesla
"І за кермом робот Ігорьок": "Калашников" розсмішив мережу "конкурентом" Tesla

На підприємстві стверджують, що концепт є "стендом тестування складних систем". "Вони регулюються загальним бортовим обчислювачем власної розробки концерну "Калашников", який дозволяє відстежувати стан двигуна, інвертора і батареї", - уточнили в концерні.

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Ємність батареї машини становить 90 кВт-год, вона живить "революційний інвертор", габарити якого складають 50х50х100 см, і дозволяє розвивати потужність до 1,2 кВт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "АвтоВАЗ" припиняє виробництво Lada Priora і планує відмовитися від випуску дорестайлінгових моделей Granta і Kalina.

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Тема
автоприколи
Місце
Росія
Об'єкти
РосіяTesla
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