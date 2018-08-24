"І за кермом робот Ігорьок": "Калашников" розсмішив мережу "конкурентом" Tesla

Російський концерн "Калашников" розробляє власний електромобіль й заявляє, що він у майбутньому буде конкурувати з Tesla Ілона Маска, чим викликав бурю іронічних коментарів у соцмережах.

"Калашников" представив електричний концепт-кар CV-1 на базі кузова Іж-21252 "Комбі" на міжнародному форумі "Армія-2018".

Користувачі соцмереж моментально відреагували на амбіції росіян: "Я думав, це картонний протонедотип", "Як тобі таке, Ілоне Маск?", "Moskvich model S", "І за кермом робот Ігорьок", "Бля, ну це ж просто смішно", "Автомобіль із 70-их, для хіпстера непогано. Смузі-мобіль".

Все, Маск може згортати свою жалюгідну конторку. На арену виходить ІЖ-Комбі! pic.twitter.com/3irshUWwS3 - Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) 23. August 2018

це копія Москвич 2125 pic.twitter.com/CfcL4DmVaP - Mumbassador (@ Agentema1) 23. August 2018

На підприємстві стверджують, що концепт є "стендом тестування складних систем". "Вони регулюються загальним бортовим обчислювачем власної розробки концерну "Калашников", який дозволяє відстежувати стан двигуна, інвертора і батареї", - уточнили в концерні.

Ємність батареї машини становить 90 кВт-год, вона живить "революційний інвертор", габарити якого складають 50х50х100 см, і дозволяє розвивати потужність до 1,2 кВт.

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