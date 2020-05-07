І це не таксі: як підзаробити на своєму авто під час карантину
Пандемія коронавірусу і карантин, що за нею послідував, внесли корективи в плани багатьох людей по всьому світу. Однак, втративши одне, люди не сумують і часто вигадують щось інше.
Саме так і зробив житель Британії на ім'я Ян Холл. Ян володіє універсалом Mercedes E-Class, і до поточної ситуації в світі він часто роз'їжджав на своєму авто в робочих та особистих цілях. Проте, і з настанням карантину він знайшов свому автомобілю застосування.
Холл перетворив Мерседес на теплицю для вирощування овочів (спочатку останні росли вдома, але там виявилася непридатна для цього середа). Він вийняв задні сидіння і обтяг салон поліетиленом, щоб волога не потрапляла всередину машини і не завдавала шкоди. Тепер в його автомобілі ростуть три види помідорів і трохи бок-чой (китайська листова капуста).
Виявилося, що автомобіль ідеально підходить в якості теплиці – за рахунок панорамного скління рослини завжди отримують тепло і сонячне світло, навіть коли на вулиці холодно.
В теорії, вирощені овочі можна було продати (особливо це актуально у тих випадках, коли на тлі карантину зникло джерело доходу), проте Ян посадив томати і капусту для себе – пізніше він планує з їх допомогою приготувати піцу.
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