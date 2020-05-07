І це не таксі: як підзаробити на своєму авто під час карантину

Пандемія коронавірусу і карантин, що за нею послідував, внесли корективи в плани багатьох людей по всьому світу. Однак, втративши одне, люди не сумують і часто вигадують щось інше.

Саме так і зробив житель Британії на ім'я Ян Холл. Ян володіє універсалом Mercedes E-Class, і до поточної ситуації в світі він часто роз'їжджав на своєму авто в робочих та особистих цілях. Проте, і з настанням карантину він знайшов свому автомобілю застосування.

Mercedes перетворили на теплицю autoevolution.com

Холл перетворив Мерседес на теплицю для вирощування овочів (спочатку останні росли вдома, але там виявилася непридатна для цього середа). Він вийняв задні сидіння і обтяг салон поліетиленом, щоб волога не потрапляла всередину машини і не завдавала шкоди. Тепер в його автомобілі ростуть три види помідорів і трохи бок-чой (китайська листова капуста).

Mercedes перетворили на теплицю autoevolution.com

Виявилося, що автомобіль ідеально підходить в якості теплиці – за рахунок панорамного скління рослини завжди отримують тепло і сонячне світло, навіть коли на вулиці холодно.

Mercedes перетворили на теплицю autoevolution.com

В теорії, вирощені овочі можна було продати (особливо це актуально у тих випадках, коли на тлі карантину зникло джерело доходу), проте Ян посадив томати і капусту для себе – пізніше він планує з їх допомогою приготувати піцу.

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