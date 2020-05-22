І це не позашляховик: Subaru підготувала новий 4х4

Стас Сіділєв Новини 14:42, 22.05.2020

Повний привід – основа модельного ряду Subaru, яка пропонує кілька кросоверів. Але до прем'єри готується новинка 4х4, яка не є позашляховиком.

Subaru Levorg – рідкісна модель японського виробника. Цей автомобіль з'явився в 2014 році. В компанії вже підготували друге покоління моделі – фото просочилося в мережу. Цікаво, що машина пропонується виключно в кузові 5-дверний універсал і позиціонується як проміжне рішення між Legacy та Impreza.

Новий Subaru Levorg 2021 модельного року
drom.ru

Раніше компанія показала концепт Subaru Levorg наступної генерації, тепер машину зловили на японських дорогах без будь-якого камуфляжу. Гарна новина – серійна модель повністю зберегла ефектний дизайн прототипу. Судячи з агресивних бамперів та великих колісних дисків, на фото потрапив Levorg STI – топовий варіант з двигуном потужністю 300 к.с. Стандартна модель отримає агрегат на 200 к.с.

Повнопривідний універсал Subaru Levorg першого покоління
subaru.com
Повнопривідний універсал Subaru Levorg першого покоління
subaru.com

Звісно, повний привід залишиться за замовчуванням у всіх модифікаціях. Машину, мабуть, тестують для фінального доведення. Це говорить про швидкий вихід Subaru Levorg 2021 у продаж. Прем'єра відбудеться в червні, а замовлення відкриють в липні.

Концепт Subaru Levorg
subaru.com
Концепт Subaru Levorg
subaru.com
Концепт Subaru Levorg
subaru.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про перший електромобіль Subaru, який знаходиться в розробці.

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