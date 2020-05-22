І це не позашляховик: Subaru підготувала новий 4х4
Повний привід – основа модельного ряду Subaru, яка пропонує кілька кросоверів. Але до прем'єри готується новинка 4х4, яка не є позашляховиком.
Subaru Levorg – рідкісна модель японського виробника. Цей автомобіль з'явився в 2014 році. В компанії вже підготували друге покоління моделі – фото просочилося в мережу. Цікаво, що машина пропонується виключно в кузові 5-дверний універсал і позиціонується як проміжне рішення між Legacy та Impreza.
Раніше компанія показала концепт Subaru Levorg наступної генерації, тепер машину зловили на японських дорогах без будь-якого камуфляжу. Гарна новина – серійна модель повністю зберегла ефектний дизайн прототипу. Судячи з агресивних бамперів та великих колісних дисків, на фото потрапив Levorg STI – топовий варіант з двигуном потужністю 300 к.с. Стандартна модель отримає агрегат на 200 к.с.
Звісно, повний привід залишиться за замовчуванням у всіх модифікаціях. Машину, мабуть, тестують для фінального доведення. Це говорить про швидкий вихід Subaru Levorg 2021 у продаж. Прем'єра відбудеться в червні, а замовлення відкриють в липні.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про перший електромобіль Subaru, який знаходиться в розробці.