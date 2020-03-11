Hyundai створила "пом'ятого" суперника Skoda Octavia. Фото

Нову Hyundai Elantra 2021 модельного року показали на фото і відео. У продаж компактний седан, який буде змагатися з Skoda Octavia і Toyota Corolla, вирушить у 2020-2021 рр.

Головною особливістю нової Хюндай Елантра 2021 став "пом'ятий" дизайн. Стилістично кузов зібрано з безлічі гострих граней і пласких поверхонь. Це дозволило створити динамічний та ефектний вигляд.

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Характер зображень і відео носить статус тізерів, які не повинні повністю розкривати дизайн Hyundai Elantra. Однак ми можемо розглянути безліч деталей, адже зовнішність новинки розсекречена майже без залишку.

Ми обробили зображення Hyundai Elantra 2021, щоб побачити більше – вигляд нового седана більше не секрет!

На свого попередника, який поки залишається актуальною моделлю, новий седан Hyundai зовсім не схожий. У сьомому поколінні модель виглядатиме набагато сміливіше. До того ж, автомобіль збільшиться в розмірах, а силует фастбек додасть спортивності та приверне більше молодих покупців.

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Багато в чому на дизайн Elantra 2021 вплинув кросовер Hyundai Vision T Concept (Hyundai HDC-7), який до того ж натякає на новий Hyundai Tucson hyundai.com

Раніше в корейській компанії повідомляли про намір створювати унікальний дизайн для кожної нової моделі Hyundai. Схоже, ця стратегія продовжується у випадку Elantra 2021. Невеликі відсилання до інших автомобілів бренду – оригінальний передній бампер і велика передня решітка. У зв'язку з цим на новинку вплинули Hyundai Sonata 2020 і концепт-провісник наступного Tucson.

Розкосі фари і широка решітка виділять Hyundai Elantra в потоці hyundai.com

В деталях передню частину кузова поки не показали, а корму вже можна розгледіти в подробицях. Дизайнери вирішили поєднати задні ліхтарі тонкою світлодіодною смужкою, яка перетинає кришку багажника на всю ширину кузова.

Ззаду нова Елантра 2021 виглядає абсолютно по-новому hyundai.com

Технічних подробиць виробник не розкрив. Більше деталей з'явиться 17 березня, коли модель представлять у США. На глобальному ринку новинка складе конкуренцію Skoda Octavia і Toyota Corolla.

Hyundai Elanra 6 покоління зовні вийшла більш спокійним автомобілем hyundai.com

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, новий бюджетний седан Hyundai здивував стильним та ефектним дизайном.

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