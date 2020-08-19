Hyundai створила найпрактичніший автомобіль для сім'ї. Фото

Hyundai Custo – автомобіль, про який виробник нічого не говорив. Тим не менш, протягом декількох років новинка знаходилася у розробці. Тепер, завдяки фотошпигунам, ми можемо її побачити.

В першу чергу новий Hyundai адресований сімейним покупцям. Новинка являє собою повнорозмірний мінівен, розрахований на 6-7 осіб в трьохрядній конфігурації салону.

Зовні автомобіль дуже схожий на нові кросовери Hyundai. Відмінними рисами стали широка передня решітка і дворівнева світлотехніка. Фото корми поки немає. Можливо, ззаду автомобіль отримав ліхтарі, які об'єднані світлодіодною смужкою.

Новий мінівен Hyundai виявився містким. Фото: drom.ru

Офіційна прем'єра мінівену Hyundai Custo 2021 відбудеться восени. Тоді ми дізнаємося всі подробиці про новинку.

Салон Hyundai Custo виглядає сучасно завдяки великому монітору. Фото: drom.ru

OBOZREVATEL раніше повідомляв про кросовер Hyundai Tucson 2021 модельного року, дизайн якого майже перестав бути секретом.