Hyundai створила найпрактичніший автомобіль для сім'ї. Фото
Hyundai Custo – автомобіль, про який виробник нічого не говорив. Тим не менш, протягом декількох років новинка знаходилася у розробці. Тепер, завдяки фотошпигунам, ми можемо її побачити.
В першу чергу новий Hyundai адресований сімейним покупцям. Новинка являє собою повнорозмірний мінівен, розрахований на 6-7 осіб в трьохрядній конфігурації салону.
Зовні автомобіль дуже схожий на нові кросовери Hyundai. Відмінними рисами стали широка передня решітка і дворівнева світлотехніка. Фото корми поки немає. Можливо, ззаду автомобіль отримав ліхтарі, які об'єднані світлодіодною смужкою.
Офіційна прем'єра мінівену Hyundai Custo 2021 відбудеться восени. Тоді ми дізнаємося всі подробиці про новинку.
OBOZREVATEL раніше повідомляв про кросовер Hyundai Tucson 2021 модельного року, дизайн якого майже перестав бути секретом.