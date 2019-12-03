Hyundai Santa Fe наздогнав Toyota Prado

Компанія Hyundai оновила кроссовер Santa Fe та підготувала для моделі новий мотор.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Hyundai замінила на низці ринків 2,4-літровий двигун на більш потужний 3,5-літровий V6. Новий мотор буде доступний для комплектацій Active, Elite і Highlander. Він розвиває 206 кВт (280 к.с.) і володіє моментом 336 Нм. Вся ця потужність передається до передніх ведучих коліс за допомогою 8-ступінчастої автоматичної трансмісії. У такий спосіб за потужністю новинка обійшла Toyota Highlander (249 к.с.) і впритул наблизилася до Toyota Prado (282 к.с.)

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 прийшов на зміну колишньої 2,4-літрової версії hyundai.com

Крім нового мотора для моделі пропонується 2,2-літровий турбодизель потужністю 147 кВт (200 к.с.) і з крутним моментои 440 Нм. Він працює в парі з 8-ступінчастим "автоматом" і системою повного приводу.

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 hyundai.com

Новий бензиновий V6 витрачає в середньому 10,6 л/100 км і коштуватиме покупцям стільки ж, скільки й повнопривідна версія з мотором 2,4 л. Вартість новинки починається з $ 29056, а для найдорожчлї комплектації знадобиться $ 38854.

Нагадаємо, що в Україні Hyundai Santa Fe пропонується з 2,4-літровим мотором Theta II GDi (188 к.с.) і турбодизелем 2.4 CRDi потужністю 200 к.с.

Уже в початковій комплектації Active модель Santa Fe отримала 17-дюймові легкосплавні диски, дзеркала з підігрівом, 3,5-дюймовий екран на приладовій панелі, 7-дюймовий монітор мультимедійної системи, яка підтримує програми Android Auto і Apple CarPlay, шкіряне оздоблення керма і важеля КП, а також набір електронних помічників.

Hyundai Santa Fe 3.5 V6 hyundai.com

Фірмовий пакет систем безпеки SmartSense включає системи попередження фронтального зіткнення, контролю сліпих зон, попередження про трафік позаду, контролю за втомою водія, збереження положення в смузі, адаптивні фари, а також круїз-контроль і систему stop & go. Деякими функціями користувач зможе керувати за допомогою смартфона через додатки Auto Link і Auto Link Premium. Наприклад, можна запрограмувати дистанційний запуск двигуна або блокування/розблокування дверей.

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує до прем'єри перший преміальний кросовер.

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