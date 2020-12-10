Hyundai розкрив секрети нового Tucson PHEV

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Hyundai розкрив секрети нового Tucson PHEV

Корейська компанія Hyundai поділилася технічними подробицями про новий гібридний кросовер Tucson Plug-in Hybrid.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка, яка очікується у дилерів навесні наступного року, оснащується гібридною силовою установкою PHEV.

Новий Hyundai Tucson та три покоління попередників

Таким чином у сім'ї кросоверів Tucson нового покоління представлені всі варіанти гібридних систем – "м'який" гібрид з бензиновим ДВС, гібрид, а тепер й PHEV-гібрид.

Tucson Plug-in Hybrid оснащується потужним та ефективним силовим агрегатом. Він складається з бензинового турбированного мотора з безпосереднім уприскуванням 1.6 T-GDi Smartstream третього покоління. Другим важливим компонентом є електромотор потужністю 66,9 кВт (91 к.с.), який видає крутний момент 304 Нм. Живлення для нього забезпечує літій-полімерна батарея ємністю 13,8 кВтг. Сумарна потужність силового агрегату – 265 к.с., а обертовий момент досягає 350 Нм.

Hyundai Tucson

Реалізувати потенціал гібридної установки допомагає 6-ступенева автоматична коробка передач з технологією управління "по дротах" та повний привід. Крім того, Tucson Plug-in Hybrid оснащений активними жалюзями радіаторної решітки Active Air Flap, які допомагають поліпшити аеродинаміку машини в залежності від умов руху.

Tucson Plug-in Hybrid оснащений активними жалюзями радіаторної решітки Active Air Flap, які допомагають поліпшити аеродинаміку машини

Водій може вибрати повністю електричний режим руху натисканням відповідної кнопки на центральній консолі. В цьому випадку повністю зарядженій батареї вистачить, щоб подолати до 50 км (по циклу WLTP). Вбудована зарядка на 7,2 кВт дозволяє поповнювати енергією батарею як на стаціонарних станціях, так і в домашніх умовах від Wall Box.

Вбудована зарядка на 7,2 кВт дозволяє поповнювати енергією батарею як на стаціонарних станціях, так і в домашніх умовах

Розташування високовольтної батареї під підлогою дозволило забезпечити достатньо простору для водія та його супутників, а об'єм багажника у порівнянні з попередником зріс до 558 л (+ 9%) у 5-місній конфігурації і до 1737 л (+ 15%) при складених сидіннях другого ряду .

У стандартну комплектацію Tucson Plug-in Hybrid входить повноприводна трансмісія з технологією автоматичного розподілу тяги між осями (HTRAC) та системою вибору режимом руху Terrain Mode, що дозволяє оптимізувати потужність, момент та гальмівне зусилля в залежності від дорожньої ситуації. Як опція пропонується адаптивна підвіска Electronically Controlled Suspension (ECS) з режимами Eco і Sport.

Автомобіль отримав два великих цифрових дисплея діагоналлю 10,25 дюйма. Перший надає водієві всю необхідну інформацію, а також данні бортового комп'ютера. Другий відповідає за інформаційно-розважальну систему та управління допоміжними функціями. А фірмова комунікаційна система Bluelink інформує про рівень заряду батареї, а також дозволяє змінювати налаштування зарядки за допомогою програми на смартфоні.

Автомобіль отримав два великих цифрових дисплея діагоналлю 10,25 дюйма

У списку опцій нового Tucson є система дистанційного керування процесом паркування – Remote Smart Parking Assist (RSPA). На швидкісних магістралях водієві допоможе система Highway Driving Assist (HDA), яка підтримує центральне положення автомобіля в смузі, а також адаптує його швидкість з урахуванням даних навігатора, трафіку та можливої зміни напряму руху. Система Parking Collision-avoidance Assist, доступна тільки для версії Tucson Plug-in Hybrid, оберігає від зіткнення з рухомими об'єктами при виїзді з парковки заднім ходом.

Новий Hyundai Tucson має в своєму арсеналі різноманітні електронні помічники водія, які дозволять зробити поїздку комфортною і безпечною

Новий Tucson Plug-in Hybrid з'явиться у європейських дилерів навесні наступного року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Hyundai показала глобальну електричну платформу, а також пообіцяла представити 12 новинок до кінця 2021 року.

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