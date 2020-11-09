Hyundai презентував спортивну версію Sonata N Line

Корейська компанія Hyundai вперше запропонувала для моделі Sonata спортивну версію N Line.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Спочатку новинка буде доступна для корейскох покупців, а пізніше з'явиться і на інших ринках.

2021 Hyundai Sonata N Line news.hyundaimotorgroup.com

Автомобіль отримав 2,5-літровий бензиновим мотор Smartstream GDI з турбонаддувом і прямим уприскуванням палива. Він розвиває 294 к.с. і 422 Нм крутного моменту. Реалізувати потенціал мотора допомагає нова 8-ступінева роботизована коробка передач N DCT з двома зчепленнями і система зміни режимів руху з функцією Launch Control. Привід здійснюється на передні колеса.

2021 Hyundai Sonata N Line news.hyundaimotorgroup.com

Зовні дізнатися спортивну Sonata N Line можна по 19-дюймовим диска оригінального малюнка, переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками, боковим "спідницям" і масивному дифузору з двома здвоєними патрубками випускної системи.

Відповідно зі спортивним характером, Sonata N Line отримала зменшений кліренс, власні настройки шасі, більш жорсткі пружини і амортизатори, стабілізатори поперечної стійкості більшого діаметру, а також рульову систему зі зміненими настройками для більш точного керування.

2021 Hyundai Sonata N Line news.hyundaimotorgroup.com

У салоні з'явилися спортивні крісла з розвиненою бічною підтримкою і комбінованим оздобленням з червоною строчкою. Sonata N Line оснащується топовою мультимедійною системою з навігацією, 10,25-дюймовим сенсорним дисплеєм, системою голосового управління, а для водія пропонується 12,3-дюймова цифрова приладова панель з чотирма можливими конфігураціями на вибір.

2021 Hyundai Sonata N Line news.hyundaimotorgroup.com

Навігаційна система також пропонує кілька варіантів зображення, а також повідомляє інформацію про трафік і ДТП на маршруті. Мультимедійна система підтримує можливість підключення по Bluetooth одночасно двох пристроїв. А меломани оцінять аудіосистему з 12 динаміками і сабвуфером.

2021 Hyundai Sonata N Line news.hyundaimotorgroup.com

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