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2 січня • оновлено в 15:00
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Hyundai презентував розкішний кросовер: офіційні фото

1.4т
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Напередодні Нового року компанія Hyundai представила офіційні фотографії першого кросовера люксового бренду Genesis.

Як стало відомо OBOZREVATEL, сімейство Genesis поповнить розкішний кросовер Genesis GV80. Прообраз однойменної новинки вперше показали ще в 2017 році на автошоу в Нью-Йорку, а тепер автомобіль дістався до конвеєра.

Genesis GV80

Genesis GV80

genesisnewsusa.com

Новини
Hyundai представить у Лос-Анджелесі розкішний кросовер

Genesis GV80 буде доступний в декількох варіантах конфігурації салону, зокрема 7-місній. Кросовер стане четвертим представником бренду Genesis, який сьогодні охоплює три люксові седани – G70, G80 і G90. Автомобіль побудований на власній задньопривідній платформі, а повний привід буде доступний в якості опції.

Genesis GV80

Genesis GV80

genesisnewsusa.com

З урахуванням того, що новинка є глобальною моделлю, в її створенні брали участь конструктори і дизайнери відразу трьох дослідницьких центрів компанії Hyundai – в Південній Кореї, Німеччини та США.

Дизайн Genesis GV80 покликаний підкреслити солідність і респектабельність власника. Серед відмінних рис – масивна п'ятикутна радіаторна решітка, а також подвійні світлодіодні фари і задні ліхтарі. В цілому, зовнішній вигляд дуже схожий на оригінальний концепт GV80, який Genesis продемонстрував на автосалоні в 2017 році.

Концепт кросовера Genesis GV80 показали в 2017 році на автосалоні в Нью-Йорку

Концепт кросовера Genesis GV80 показали в 2017 році на автосалоні в Нью-Йорку

genesisnewsusa.com

Інтер'єр GV80 виконаний в класичному стилі, з використанням шкіри, цінних порід дерева і полірованого алюмінію. По центру торпеди розташований великий екран мультимедійної системи, а нижче знаходиться блок управління кліматичною установкою з власним кольоровим дисплеєм. На центральній консолі є "шайби" для перемикання передач і вибору режимів руху, а також оригінальний контролер в формі "розтруба" для управління інформаційно-розважальною системою.

Genesis GV80

Genesis GV80

genesisnewsusa.com

Концепт GV80 дебютував з силовим агрегатом на водневих паливних елементах, але на серійної моделі будуть використовуватися звичні ДВС. Очікується, що новинка отримає 3,3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, а для топ-версії запропонують 5-літровий V8.

Genesis GV80

Genesis GV80

genesisnewsusa.com

Першими покупцями стануть жителі Південної Кореї, а потім новинка почне свій хід по світу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний Hyundai проїхав рекордну відстань без підзарядки.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Південна Корея Сеул
Теги
Hyundai Genesis новини авто
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