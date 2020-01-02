Hyundai презентував розкішний кросовер: офіційні фото

Напередодні Нового року компанія Hyundai представила офіційні фотографії першого кросовера люксового бренду Genesis.

Як стало відомо OBOZREVATEL, сімейство Genesis поповнить розкішний кросовер Genesis GV80. Прообраз однойменної новинки вперше показали ще в 2017 році на автошоу в Нью-Йорку, а тепер автомобіль дістався до конвеєра.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Genesis GV80 буде доступний в декількох варіантах конфігурації салону, зокрема 7-місній. Кросовер стане четвертим представником бренду Genesis, який сьогодні охоплює три люксові седани – G70, G80 і G90. Автомобіль побудований на власній задньопривідній платформі, а повний привід буде доступний в якості опції.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

З урахуванням того, що новинка є глобальною моделлю, в її створенні брали участь конструктори і дизайнери відразу трьох дослідницьких центрів компанії Hyundai – в Південній Кореї, Німеччини та США.

Дизайн Genesis GV80 покликаний підкреслити солідність і респектабельність власника. Серед відмінних рис – масивна п'ятикутна радіаторна решітка, а також подвійні світлодіодні фари і задні ліхтарі. В цілому, зовнішній вигляд дуже схожий на оригінальний концепт GV80, який Genesis продемонстрував на автосалоні в 2017 році.

Концепт кросовера Genesis GV80 показали в 2017 році на автосалоні в Нью-Йорку genesisnewsusa.com

Інтер'єр GV80 виконаний в класичному стилі, з використанням шкіри, цінних порід дерева і полірованого алюмінію. По центру торпеди розташований великий екран мультимедійної системи, а нижче знаходиться блок управління кліматичною установкою з власним кольоровим дисплеєм. На центральній консолі є "шайби" для перемикання передач і вибору режимів руху, а також оригінальний контролер в формі "розтруба" для управління інформаційно-розважальною системою.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Концепт GV80 дебютував з силовим агрегатом на водневих паливних елементах, але на серійної моделі будуть використовуватися звичні ДВС. Очікується, що новинка отримає 3,3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, а для топ-версії запропонують 5-літровий V8.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Першими покупцями стануть жителі Південної Кореї, а потім новинка почне свій хід по світу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний Hyundai проїхав рекордну відстань без підзарядки.

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