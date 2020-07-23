Корейська компанія Hyundai вирішила привернути увагу до свого кросоверу Kona. Нова версія отримала назву Night Edition.

У вересні у продажі на американському ринку з'явиться лімітована серія 2021 Kona Night Edition. Автомобіль отримав LED-світлотехніку, 18-дюймові легкосплавні диски RAYS з чорним глянцевим покриттям і ряд інших декоративних відмінностей.

Hyundai презентував нову версію кросовера Kona. фото: hyundaiusa.com

Зокрема, новинка хизується чорними глянцевими корпусами дзеркал, чорним облицюванням радіатора, повною відсутністю хромованого декору, а також особливими кольорами кузова – Ultra Black, Galactic Gray і Chalk White. У салоні також видалили весь хром, а замість нього з'явилися чорні глянцеві деталі, що прикрасили панель приладів і карти дверей.

Hyundai презентував нову версію кросовера Kona. фото: hyundaiusa.com

Новинка буде оснащуватися турбованим 1,6-літровим 4-циліндровим мотором, який розвиває потужність 131 кВт (178 к.с.) і має крутний момент 264 Нм. У парі з ним працюватиме 7-ступенчатаая роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Привід буде здійснюватися на передні колеса, а в якості опції запропонують повнопривідну трансмісію.

Hyundai презентував нову версію кросовера Kona. фото: hyundaiusa.com

Автомобіль отримає багату базову комплектацію, включаючи клімат-контроль, аудіосистему з 8-у динаміками, підтримку Android Auto і Apple CarPlay, систему безключового запуску двигуна, 4,2-дюймовій дисплей на шкалі приладів та інші опції.

Hyundai презентував нову версію кросовера Kona. фото: hyundaiusa.com

Вартість новинки буде об'явлена ближче до початку продажів. Нагадаємо, що цінник на Hyundai Kona в США стартує з позначки 20300 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує спортивну версію кросовера Kona.