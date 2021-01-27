Hyundai презентував спортивну версію Tucson N Line

Компанія Hyundai презентувала спортивну версію свого нового компактного кросовера Tucson, який отримав приставку N Line.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка розширить популярне сімейство та адресована любителям спортивного стилю.

Tucson N Line відрізняється від побратимів іншим облицюванням радіатора hyundai.news

Tucson N Line відрізняється від побратимів іншим облицюванням радіатора, яке стало ширшим та вищим, а його малюнок – більш виразним. Також машина отримала інший бампер із більшими повітрозабірниками, а протитуманні фари тепер мають чорні оклади.

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З боків машину прикрасили чорними глянцевими "спідницями", а колісні арки розширили за рахунок декоративних накладок. Особливий шарм машині надають стильні 19-дюймові диски оригінального дизайну та чорні корпуси дзеркал заднього виду.

З боків машину прикрасили чорними глянцевими "спідницями", а колісні арки розширили за рахунок декоративних накладок hyundai.news

Особливий шарм машині надають стильні 19-дюймові диски оригінального дизайну hyundai.news

Чимало змін можна побачити в задній частині машини. Зокрема, на дверях з'явився спойлер збільшеного розміру, а в новий бампер інтегровано широкий дифузор. Доповнює картину пара хромованих патрубків вихлопної системи.

Кросовер буде запропонований у 7 кольорах, включаючи ексклюзивний для версії N Line глибокий відтінок сірого Shadow Grey hyundai.news

Кросовер буде запропонований у 7 кольорах, включаючи ексклюзивний для версії N Line глибокий відтінок сірого Shadow Grey. Крім того, можна буде замовити контрастний чорний дах.

У новий бампер інтегрований широкий дифузор. Доповнює картину пара хромованих патрубків вихлопної системи hyundai.news

Салон продовжує розвиток спортивної тематики. Інтер'єр оздоблений шкірою з контрастним рядком та замшевими вставками. Також машина отримала спортивне кермо, чорне оздоблення стелі та алюмінієві накладки на педалі з антифрикційними вставками.

Автомобіль хизується повністю цифровим кокпітом з двома 10,25-дюймовими дисплеями hyundai.news

N Line отримав спортивне кермо, чорне оздоблення стелі та алюмінієві накладки на педалі з антифрикційними вставками hyundai.news

Спортивні сидіння мають комбіновану обробку зі шкіри та замші з контрастною червоною строчкою hyundai.news

Для новинки буде запропонована широка гамма 1,6-літрових моторів. Базова версія отримає бензиновий мотор 1.6 T-GDI (150 к.с.). "М'який" гібрид буде оснащуватися бензиновим турбомотором 1.6 T-GDI 48V потужністю 150 та 180 к.с. Також він отримає у своє розпорядження 230-сильний мотор 1.6 T-GDI Hybrid. А на вершині лінійки буде підзарядний гібрид 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid потужністю 265 к.с. Також для новинки пропонується електронно керована підвіска зі спортивними налаштуваннями.

Автомобіль очікується у європейських дилерів навесні поточного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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