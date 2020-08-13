Hyundai представив спортивну версію Elantra N Line

У сімействі Hyundai Elantra з'явилася спортивна версія N Line, повідомляє прес-служба компанії.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Відрізнити новинку зовні можна за власним аеродинамічним обвісом і декором. Крім того, модель отримала індивідуальні настройки підвіски і більш потужний двигун.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Під капотом новинки встановили бензиновий 4-циліндровий 1,6-літровий мотор сімейства T-GDI з турбонаддувом. Аналогічний мотор вже використовується на родинних моделях Elantra GT і Elantra Sport. В арсеналі моделі 201 "конячка" і 264 Нм крутного моменту.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

У парі з турбомотором можуть працювати 6-ступінчаста "механіка" або 7-ступінчаста роботизована КП DCT з двома зчепленнями. З урахуванням спортивного характеру N Line оснастили більш жорсткою підвіскою і гальмівними дисками збільшеного діаметру.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Elantra N Line отримала нове облицьовування радіатора, передній бампер з великими повітрозабірниками, 18-дюймові легкосплавні диски оригінального малюнка, чорні глянсові молдинги і корпуси дзеркал заднього виду. Ззаду з'явилися тонована світлотехніка, широкий спойлер, масивний дифузор і дві пари хромованих патрубків вихлопної системи.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Інтер'єр оздоблений шкірою з контрастною червоною строчкою. Для водія і переднього пасажира підготували нові анатомічні крісла з розвиненою бічною підтримкою і декоративною вишивкою у вигляді букви N.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Трьохспицеве рульове колесо оздоблено перфорованою шкірою, а педалі прикрасили металевими накладками. Крім того, новинка отримала нову шкалу приладів з червоними акцентами і фінішним прапором в "червоній зоні" тахометра.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

Автомобіль багато укомплектований різними помічниками водія, включаючи системи запобігання фронтальних зіткнень і моніторингу сліпих зон, стеження за розміткою і станом водія. Крім того, покупцям буде запропонований широкий асортимент додаткових аксесуарів.

2 021 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundainews.com

У дилерів новинка очікується в четвертому кварталі нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai створила для своїх електромобілів суббренд Ioniq