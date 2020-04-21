Hyundai представив хетчбек Veloster N з 8-ступінчастою DCT

Заряджена версія асиметричного хетчбека Hyundai Veloster N отримала революційну коробку передач, а потужність двигуна збільшили до 275 к.с.

Нагадаємо, що презентований торік Veloster N оснащувався 250-сильним мотором і 6-ступінчастою "механікою".

Hyundai Veloster N hyundainews.com

Завдяки "мокрому" зчепленню коробка передач N DCT має краще охолодження і може передавати більший крутний момент. 8-ступінчаста КП дозволяє економити паливо і має підвищену швидкодією. В результаті на розгін від 0 до 100 км/год Veloster N розганяється за 5,6 секунди.

Hyundai Veloster N витрачає на спринт 0-100 км/год всього 5,6 секунди hyundainews.com

Інноваційна коробка передач забезпечена підрульовими перемикачами і має кілька спеціальних режимів N Power Shift і N Track Sense Shift. Параметри роботи КП можна конфігурувати за допомогою бортового комп'ютера, використовуючи операційну систему нового покоління з 8-дюймовим дисплеєм з високою роздільною здатністю. Крім того, автомобіль отримав преміальну аудіосистему JBL.

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Veloster N з DCT має цілий ряд нових опцій, включаючи Launch Control і режим Overboost. Електроніка здатна оцінювати характер руху і міняти алгоритм роботи систем в залежності від дорожньої ситуації. Наприклад, при русі на спуску бортовий комп'ютер може самостійно задіяти режим гальмування двигуном, щоб запобігти перегріву гальм.

Hyundai Veloster N hyundainews.com

Veloster N з DCT має в своєму арсеналі комплексну систему безпеки SmartSense, яка включає системи екстреного гальмування, контролю за станом водія, контролю за розміткою і утримання в смузі, автоматичного перемикання дальнього світла, контролю за сліпими зонами і запобігання зіткненню при русі заднім ходом.

Hyundai Veloster N hyundainews.com

На замовлення машину можна укомплектувати легкими спортивними кріслами-ковшами з розвиненою бічною підтримкою і обробкою з алькантари.

Продажі Veloster N з DCT стартують в Кореї до кінця цього місяця, а незабаром очікуються і на інших ринках.

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