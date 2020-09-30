Hyundai поповнив сімейство "заряджених" гетчбеків

Компанія Hyundai представила новий спортивний гетчбек i20 N Line, який поповнить сімейство "заряджених" моделей марки.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка отримала спортивний вигляд, турбовані мотори й агресивний аеродинамічний обвіс.

2021 Hyundai i20 N Line. Фото: hyundai.news

Зовнішній вигляд гетчбека виконано в новому дизайнерському стилі компанії, що отримав назву "чуттєва спортивність". Від інших представників сімейства i20 автомобіль відрізняється іншим переднім бампером із великими повітрозабірниками і спойлером, задній бампер доповнили дифузором з оригінальним третім стоп-сигналом і парою хромованих патрубків вихлопної системи, а стильне облицювання радіатора з малюнком у вигляді картатого прапора прикрашено логотипом N Line. Завершують образ двоколірні легкосплавні 17-дюймові диски.

2021 Hyundai i20 N Line. Фото: hyundai.news

2021 Hyundai i20 N Line. Фото: hyundai.news

Завершують образ двоколірні легкосплавні 17-дюймові диски. Фото: hyundai.news

Покупці зможуть вибирати між чотирма спеціально підготовленими для новинки відтінками кольору кузова: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White і Brass, причому як опції для авто білого кольору можна замовити контрастний чорний дах.

Інтер'єр прикрасили логотипами N Line, а спортивні крісла мають оздоблення з контрастним червоним рядком. У салоні також з'явилися спортивне кермо, шкіряна обробка важеля перемикання передач і педалі з алюмінієвими перфорованими накладками. Фірмова мультимедійна система з технологією Bluelink забезпечує доступ до інтернету і різних додатків, а також можливість взаємодії зі смартфоном.

Салон Hyundai i20 N Line. Фото: hyundai.news

Для i20 N Line буде запропоновано три бензинових двигуни. Крім базової версії з атмосферним 1,2-літровим мотором MPI (84 к.с.), покупці зможуть вибирати між двома турбованими моторами 1.0 T-GDI потужністю 100 і 120 сил. Як опція для 100-сильної версії пропонується гібридна технологія mild hybrid із 48-вольтним стартер-генератором. Для варіанта зі 120-сильним мотором він є базовим обладнанням. Також для моделі пропонується нова автоматизована коробка передач Intelligent Manual Transmission (iMT).

2021 Hyundai i20 N Line. Фото: hyundai.news

Поява спортивної версії Hyundai i20 N Line очікується в європейських дилерів навесні наступного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai показала оновлений "хот-гетч" i30 N.