Hyundai показав оновлений 'хот-хетч' i30 N

Компанія Hyundai показала оновлений спортивний хетчбек i30 N, який вперше отримає новітню 8-ступіневу роботизовану КП DCT.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Тизери дозволяють оцінити зовнішній вигляд новинки, який став ще агресивнішим. Зокрема, від звичайного i30 версія N відрізняється іншими бамперами зі збільшеними повітрозабірниками, розширеної облицюванням радіатора, новими фарами зі світлодіодними ДГЗ.

Ззаду з'явилися нові ліхтарі, бампер з інтегрованим в нього масивним дифузором, а також два великих круглих хромованих патрубки вихлопної системи.

Доповнюють вигляд бічні "спідниці", а також нові ковані 19-дюймові колісні диски, які дозволили на 14 кг знизити безпружинну масу авто в порівнянні з попередником.

Крім ефектного дизайну новинка відрізняється від попередника новою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. Цей 8-ступіневий "робот" з мокрим зчепленням раніше вже "приміряв" хетчбек Veloster N. Серед цікавих особливостей новинки – кілька режимів роботи силового агрегату. Наприклад, режим N Grin Shift дозволяє швидко збільшити крутний момент, що передається від двигуна на ведучі колеса. А режим N Power Shift використовується, коли дросельна заслінка відкрита більше ніж на 90%.

Новий Hyundai i30 N отримає в своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор, який розвиває 271 к.с. Крім того, на окремих ринках буде доступна дефорсирована версія потужністю 246 к.с.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai провела світову прем'єру кроссовера Tucson нового покоління, який очікується в Україні у майбутньому році.

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