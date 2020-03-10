Hyundai показала новий бюджетний седан. Перші фото

Hyundai Accent в багатьох країнах є популярним бюджетним автомобілем. Компанія вирішила посилити свої позиції в цьому сегменті за допомогою нового Hyundai Verna 2020.
Як стало відомо OBOZREVATEL, нова Verna є модифікованим варіант відомого Хюндай Акцент. Спершу модель оновили для китайського ринку. Тепер з такою ж назвою вперше показали автомобіль для Індії.
Новий седан Hyundai виявиться недорогою моделлю
hyundai.com
Дизайн став набагато агресивнішим і в той же час більш елегантним. Спортивності додають різкі лінії, велика решітка та незвичайні передні фари. Стильними акцентами можна назвати хромований декор, яким щедро прикрасили кузов.
Акуратне застосування хромованої обробки створює елегантний образ
hyundai.com
Після оновлення бюджетний седан Hyundai отримав іншу моторну гамму, представлену бензиновим чотирициліндровим атмосферним 1.5 (115 к.с.), трициліндровим бензиновим турбо 1.0 (120 к.с.) і 1,5-літровим дизельним двигуном на 115 к.с.
У профіль Hyundai Verna 2020 вийшла солідною машиною
hyundai.com
На вибір будуть доступні 6-ступеневі МКПП і АКПП, а також варіатор. Очікується, що купити Hyundai Verna в Індії можна буде за 11 тис. доларів у базовій комплектації.
Глобальний Hyundai Accent виглядає зовсім по-іншому
hyundai.com
Як розповідав OBOZREVATEL, новий електромобіль Hyundai здивував неймовірним дизайном.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".