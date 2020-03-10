Hyundai показала новий бюджетний седан. Перші фото

Hyundai Accent в багатьох країнах є популярним бюджетним автомобілем. Компанія вирішила посилити свої позиції в цьому сегменті за допомогою нового Hyundai Verna 2020.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нова Verna є модифікованим варіант відомого Хюндай Акцент. Спершу модель оновили для китайського ринку. Тепер з такою ж назвою вперше показали автомобіль для Індії.

Новий седан Hyundai виявиться недорогою моделлю hyundai.com

Дизайн став набагато агресивнішим і в той же час більш елегантним. Спортивності додають різкі лінії, велика решітка та незвичайні передні фари. Стильними акцентами можна назвати хромований декор, яким щедро прикрасили кузов.

Акуратне застосування хромованої обробки створює елегантний образ hyundai.com

Після оновлення бюджетний седан Hyundai отримав іншу моторну гамму, представлену бензиновим чотирициліндровим атмосферним 1.5 (115 к.с.), трициліндровим бензиновим турбо 1.0 (120 к.с.) і 1,5-літровим дизельним двигуном на 115 к.с.

У профіль Hyundai Verna 2020 вийшла солідною машиною hyundai.com

На вибір будуть доступні 6-ступеневі МКПП і АКПП, а також варіатор. Очікується, що купити Hyundai Verna в Індії можна буде за 11 тис. доларів у базовій комплектації.

Глобальний Hyundai Accent виглядає зовсім по-іншому hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL, новий електромобіль Hyundai здивував неймовірним дизайном.

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