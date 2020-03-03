Hyundai показала дивовижний електромобіль, яким не можна їздити

Женевський автосалон скасували через коронавирус, однак новий електромобіль Hyundai Prophecy все одно представлений в ході онлайн-прем'єри.

Як стало відомо OBOZREVATEL, назву автомобіля обрано не випадково. Prophecy перекладається як Пророцтво. Тому представлений прототип недвозначно натякає на новий Хюндай з електромотором.

Чорний колір кузова підкреслює строгість та спокій дизайну Prophecy hyundai.com

У компанії говорять, що Hyundai Prophecy Concept демонструє нову мову дизайну, в якій виконають нові електромобілі корейського бренду. При цьому вони будуть відрізнятися від машин компанії, оснащених ДВЗ. Такий підхід допоможе розділити різні лінійки автомобілів.

Маленький сріблястий спойлер – невелике творче божевілля у спокійній зовнішності Prophecy Concept hyundai.com

Власне, вже помітно, як це буде здійснюватися. Адже новий Hyundai Prophecy Concept зовсім не схожий на інші моделі Hyundai. Його елегантний дизайн виділяється навіть на тлі світового автопрому, а не тільки корейського. Також буде доречним згадати електричний Hyundai 45 EV Concept, що оригінально відрізнявся від усіх сучасних автомобілів бренду.

Електромобіль Hyundai 45 у вересні 2019 року здивував своїм дизайном hyundai.com

Повертаючись до Prophecy, варто відзначити спокійний і органічний силует кузова, виконаний в сучасному стилі чотирьохдверного купе. Іншою особливістю дизайну новинки є невелика кількість декоративних елементів. Завдяки цьому вигляд вийшов чистим і легким, навіть незважаючи на чорний колір.

Новий електромобіль вийшов елегантним hyundai.com

Незвичайні задні ліхтарі з'являться на серійних Hyundai hyundai.com

Увагу привертає оригінальне рішення задніх ліхтарів. Виконані з безлічі світлодіодів на манер пікселів, вони збираються в незвичайний та стильний масив мініатюрних джерел світла. У Hyundai кажуть, що подібне рішення ми побачимо на серійних автомобілях.

Широкі двері відкривають зручний доступ у салон hyundai.com

Салон нового електромобіля просякнутий атмосферою розслаблення. Просторий інтер'єр, комфортні крісла і великі мультимедійні екрани покликані зробити подорож незвичайною та незабутньою. При цьому кермо відсутнє як рудимент, натякаючи на повністю автономний характер їзди. Дуже актуально в разі концептуальних прототипів. На дорогах загального користування безпілотні автомобілі ми побачимо нескоро, якщо це взагалі станеться.

Це передня частина салону. І тут немає керма... hyundai.com

Цікаво, що жодних характеристик і даних по запасу ходу компанія не наводить. Можливо, силова установка всередині Hyundai Prophecy Concept відсутня в принципі. Адже цей автомобіль в першу чергу є демонстрацією розвитку дизайну. Але прототип базується на повністю новій платформі, створеній спеціально для електрокарів. Тому серійний автомобіль за мотивами концепту Prophecy, швидше за все, з'явиться.

На даний момент кросовер Hyundai Kona Electric – найпопулярніший електромобіль бренду hyundai.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Hyundai підготувала нову модель, яка виділяється на тлі інших автомобілів компанії.

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