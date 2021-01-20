Hyundai поділилася новим подробицями щодо кросовера Bayon

Компанія Hyundai представила нові фото компактного кросовера сегмента B-SUV, який отримав ім'я Bayon.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль виконаний у новій стилістиці бренду Sensuous Sportiness – "чуттєва спортивність".

Кросовер отримає "двоповерхову" головну оптику, як у моделі Kona hyundai.news

Кросовер отримає "двоповерхову" головну оптику, як у моделі Kona та широке облицювання радіатора, якій інтегрован у масивний передній бампер. Ззаду увагу привертає оригінальна світлотехніка з "бумерангами" ліхтарів, об'єднаних між собою світлодіодним смужкою.

Передбачається, що для новинки будуть запропоновані бензинові двигуни, які вже використовуються на гетчбеку i20 – атмосферний 1.2 MPI (84 к.с.) та 100-сильний турбований мотор 1.0 T-GDI з 3-ма циліндрами. У парі з ними працюватимуть "механіка" та роботизована КП DCT з двома зчепленнями. У салоні очікується цифрова панель приладів та великий екран мультимедіа.

Ззаду увагу привертає оригінальна світлотехніка з "бумерангами" ліхтарів hyundai.news

На європейському ринку поява самого доступного у гамі кросовера очікується в першій половині поточного року. Більш детальна інформація про новинку з'явиться найближчим часом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Hyundai розкрив секрети нового Tucson PHEV, а в Україні почалися продажі нової моделі корейського бренду.