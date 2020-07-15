Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції

Сергій Іванов Новини 17:40, 15.07.2020 Оновлено: 17:54, 15.07.2020

Компанія Hyundai провела оновлення флагманського кросовера Palisade і розширила сімейство преміальною версією Calligraphy.

Після недавньої презентації родинного Kia Telluride 2021 модельного року з новою версією Nightfall, "материнська" компанія презентувала своє бачення преміального позашляховика. Версія Palisade Calligraphy оснащується 3,8-літровим V6, який розвиває 295 к.с. і 355 Нм крутного моменту і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає фірмова система повного приводу HTRAC AWD з функцією блокуванням міжосьового диференціала. Для більшої безпеки автомобіль отримав систему допомоги на спуску і "зимовий" режим трансмісії.

Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com

Також новинка відрізняється від своїх побратимів стильними 20-дюймовими легкосплавними дисками, ексклюзивної облицюванням радіатора з широким хромованим окладом, підсвічуванням в дзеркалах заднього виду, унікальною світловий "підписом", широким світлодіодним третім стоп-сигналом і хром-пакетом.

Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com

В інтер'єрі також чимало змін. Зокрема, автомобіль отримав стьобане шкіряне оздоблення дверних карт, оздоблення стелі із замші з мікрофіброю, захисну накладку на дверному отворі багажного відділення, кермо з перфорованої шкіри.

Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com
Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com

Для всіх версій кроссовера розширили список базових і додаткових опцій. Так, у початкову комплектацію SE увійшли: світлодіодні фари, мультимедійна система з HD-радіо, бездротовою підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, а також можливістю підключення одночасно декількох пристроїв. Версія SEL отримала люк у даху і світлодіодне підсвічування в салоні.

Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com

А комплектація Premium, на основі якої створено Calligraphy, має в своєму арсеналі інформаційно-розважальну систему з 10,25-дюймовим дисплеєм, GPS-навігацію, систему Highway Drive Assist, супутникове радіо SiriusXM і автомобільний інтерком.

Hyundai Palisade отримав топверсію Calligraphy і нові опції. фото:
hyundainews.com

Hyundai Palisade 2021 модельного року з'явиться в автосалонах у США в кінці місяця, але ціни поки не оголошені.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai показала новий кросовер Santa Fe.

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