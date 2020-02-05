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7 лютого • оновлено в 08:44
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Hyundai націлився на покупців Skoda Fabia і Renault Sandero

12т
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На майбутньому в березні автошоу в Женеві компанія Hyundai презентує нове покоління моделі i20.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нове покоління компактного хетчбека стане першим європейським автомобілем марки, виконаному в новому фірмовому стилі Sensuous Sportiness. Він покликаний зробити акцент на чуттєвому сприйнятті дизайну нових моделей Hyundai.

2021 Hyundai i20

2021 Hyundai i20

hyundai.com

Крім яскравого вигляду автомобіль отримає радикально новий інтер'єр з великою кількістю цифрових технологій і двома 10,25-дюймовими екранами. Перший замінив собою традиційну приладову панель, а другий буде відповідати за допоміжні функції і мультимедіа.

2021 Hyundai i20

2021 Hyundai i20

hyundai.com

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Нагадаємо, що нинішнє покоління хетчбека дебютувало в Європі в 2014 році. Для моделі пропонуються бензинові 1 і 1,2-літрові бензинові мотори потужністю від 75 до 120 к.с., а також кілька варіантів трансмісій. На українському ринку Hyundai i20 офіційно не продається.

Нинішнє покоління Hyundai i20 представлено 3- і 5-дверними хетчбеками, а також "кроссоверним" версією Active

Нинішнє покоління Hyundai i20 представлено 3- і 5-дверними хетчбеками, а також "кроссоверним" версією Active

hyundai.com

Серед конкурентів новинки – Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Sandero, Skoda Fabia, і інші хетчбеки В-класу.

Skoda Fabia – один з бестселерів В-класу

Skoda Fabia – один з бестселерів В-класу

skoda.com

У Європі Renault Sandero продається під брендом Dacia

У Європі Renault Sandero продається під брендом Dacia

renault.com

Всі подробиці про технічні особливості третього покоління Hyundai i20 стануть відомі в рамках презентації моделі на виставці в Женеві.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Hyundai готує нове покоління седана Elantra.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Женевський автосалон новини авто Skoda Ford Kia Renault
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