Hyundai націлився на покупців Skoda Fabia і Renault Sandero

На майбутньому в березні автошоу в Женеві компанія Hyundai презентує нове покоління моделі i20.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нове покоління компактного хетчбека стане першим європейським автомобілем марки, виконаному в новому фірмовому стилі Sensuous Sportiness. Він покликаний зробити акцент на чуттєвому сприйнятті дизайну нових моделей Hyundai.

2021 Hyundai i20 hyundai.com

Крім яскравого вигляду автомобіль отримає радикально новий інтер'єр з великою кількістю цифрових технологій і двома 10,25-дюймовими екранами. Перший замінив собою традиційну приладову панель, а другий буде відповідати за допоміжні функції і мультимедіа.

2021 Hyundai i20 hyundai.com

Нагадаємо, що нинішнє покоління хетчбека дебютувало в Європі в 2014 році. Для моделі пропонуються бензинові 1 і 1,2-літрові бензинові мотори потужністю від 75 до 120 к.с., а також кілька варіантів трансмісій. На українському ринку Hyundai i20 офіційно не продається.

Нинішнє покоління Hyundai i20 представлено 3- і 5-дверними хетчбеками, а також "кроссоверним" версією Active hyundai.com

Серед конкурентів новинки – Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Sandero, Skoda Fabia, і інші хетчбеки В-класу.

Skoda Fabia – один з бестселерів В-класу skoda.com

У Європі Renault Sandero продається під брендом Dacia renault.com

Всі подробиці про технічні особливості третього покоління Hyundai i20 стануть відомі в рамках презентації моделі на виставці в Женеві.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Hyundai готує нове покоління седана Elantra.

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